专访：瑞士信贷财务长看好对全球富有人士更多放款的回报

路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷(CSGN.S)对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。

根据瑞士信贷财务长David Mathers，去年旗下国际财富管理(IWM)和亚太(APAC)部门净新增的资产302亿瑞郎(298亿美元)中，有三分之一左右是透过放款而来的。Mathers认为，这部分的资产甚至可能更高。

“随着我们在瑞士以外的财富管理商品更加完善，我们确实认为放款是当中的核心部分，”Mathers在接受专访时表示。

“因此我预期还会继续成长...放款和净新增资产的成长正在推升我们的净利息收入，在IWM、APAC和Swiss Universal Bank的净利息收入分别增加了26%、16%和8%。”

放款最终会带来良性循环，因富有的客户会把借来的钱再投资，私人银行之后又能把这些投资算成新资金。净新资金是私人银行未来获利的重要指标。

把贷款损失维持在最低水准至关重要，Mathers表示，瑞士信贷将在管理职上增加更多的人手，以监控放款品质。

“当我们在这些部门的放款业务成长时，我们在风险和合规基础设施方面也做了同等的投资，”Mathers表示。但他不愿给出确切的数据。(完)