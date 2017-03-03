专访：瑞士信贷财务长看好对全球富有人士更多放款的回报

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷(CSGN.S)对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。
根据瑞士信贷财务长David Mathers，去年旗下国际财富管理(IWM)和亚太(APAC)部门净新增的资产302亿瑞郎(298亿美元)中，有三分之一左右是透过放款而来的。Mathers认为，这部分的资产甚至可能更高。
“随着我们在瑞士以外的财富管理商品更加完善，我们确实认为放款是当中的核心部分，”Mathers在接受专访时表示。
“因此我预期还会继续成长...放款和净新增资产的成长正在推升我们的净利息收入，在IWM、APAC和Swiss Universal Bank的净利息收入分别增加了26%、16%和8%。”
放款最终会带来良性循环，因富有的客户会把借来的钱再投资，私人银行之后又能把这些投资算成新资金。净新资金是私人银行未来获利的重要指标。
把贷款损失维持在最低水准至关重要，Mathers表示，瑞士信贷将在管理职上增加更多的人手，以监控放款品质。
“当我们在这些部门的放款业务成长时，我们在风险和合规基础设施方面也做了同等的投资，”Mathers表示。但他不愿给出确切的数据。(完)
(编译 戴素萍 审校 李婷仪)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”