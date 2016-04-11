专访：投中资本借势中国跨境并购热潮 冀年交易额三年增四倍

路透上海4月11日（作者 林琦） - 中国跨境并购进入井喷期，给国内领先的顾问式投行--投中资本带来黄金机遇期。投中资本创始人兼首席执行官（CEO）陈颉希望，三年后公司参与的并购及融资项目年交易额能跃上一千亿元人民币，较去年增四倍。

基于这个目标，在目前已设立美国办公室和美国证券子公司的基础上，投中资本计划在全球其他区域设立分支机构，并积极扩大专业团队，更好地服务于中资企业海外并购需求。

“到2016年尾，我们希望是交易额能增长一倍多，这样离千亿目标的一半位置近一点。”他在2016年中国投资年会期间接受路透专访时表示。

陈颉拥有十余年中美两地资本市场从业经验，曾就职于所罗门兄弟、瑞士银行等多家全球知名投资机构。他在2005年创立的投中信息，已成为国内领先的股权投资市场服务机构，提供股权交易数据及研究咨询等服务。这给他带来信息及人脉的优势，并在2007年创建了投中资本。

投中资本2015年在TMT（电信、媒体及科技）领域完成私募融资及并购项目共30个，交易金额近200亿元，是2014年交易额的四倍左右。

中国近期跨境并购规模令人咋舌。据汤森路透初步统计数据，中国今年前三个月跨境并购总额再创季度新高至978亿美元，同比增长237.8%，单这季度的数据已逼近去年创下的全年跨境并购纪录。

作为积极投身并购大潮的从业人员，陈颉并不认为第一季中国跨境并购的大跃进可持续，不过他说，“虽然有可能当中打个嗝，但我们仍坚信，长期而言（跨境并购的）增长是可持续的。”

在他看来，中国跨境并购热潮近阶段有着多个因素的支撑，例如国内流动性相当宽松、中国与海外市场的估值差距相当大、社会财富海外配置相当低。简单比较中美两国TMT上市公司平均静态市盈率，美国仅20多倍，中国接近一百倍。

“国内上市公司数量及其海外并购的需求量，而且社会财富海外资产配置的比例偏低，把这些动力算进去，我们非常坚信，长远而言海外并购有持续增长动力。”他说。

**聚焦TMT领域与中国资本市场对接**

近两年大量中概股私有化并回归A股市场，成为中国跨境并购的重要力量之一。陈颉表示，中概股私有化的黄金期已过，未来中概股回归的代价将提高，因为国内监管加强及A股市场壳资源越来越稀缺。

他认为，未来投中资本的财务顾问业务重心将在于协助中资企业并购美国当地企业，因为这更能体现公司的竞争力。

“我们的优势在于，我们比绝大多数美国券商更懂中国，也比绝大多数中国券商和中介更懂美国。”他说，公司已在美国设立分支外，而且多位资深合伙人有着深厚的海外背景，并且长期驻扎在国内市场。

他表示，对于传统领域的跨境并购，投中的服务能力有限，公司未来将专注于推动全球新经济领域与中国资本市场的对接，例如在互联网和移动互联网、传媒和半导体等领域，希望能够成为新经济领域的领先服务商之一。

一季度，中国出现多起超大型跨境并购案例，例如中国化工集团以468亿美元对价收购瑞士农化集团先正达全部股权，该交易是目前中国最大的一笔境外收购，亦是亚太地区史上最大规模交易。

陈颉预计，短期而言，中资企业在TMT领域出现规模超百亿美元的跨境并购概率不大，主要因为涉及先进技术的大型交易将面临欧美国家的严格审查。但是这并不代表该领域的发展前景弱，中国与海外的技术及估值差异将持续推动这类并购的发生。

他并称，该公司计划未来两年在全球其他区域设立分支，提高为中资企业全球服务的能力。（完）