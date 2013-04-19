专访：要求塞浦路斯出售黄金将使其更难退出欧元区--经济学家

* 欧元区应要“萎缩甚至消失”--楚格利亚

* 中国“疯了”才会让人民币完全自由兑换

* 日圆应该会持续走软

路透华盛顿4月18日 - 曾任穆迪(Moody's)主权风险部门主管的国际经济学家楚格利亚(Vincent Truglia)周四表示，要求塞浦路斯出售部分黄金储备将使该国更难退出欧元区。

“大多数塞浦路斯人都希望退出，”楚格利亚在路透全球市场论坛上称，“欧洲央行和其他相关方提出的此项要求，将使这一愿望更难实现”，因为塞国或许不得不依赖国际货币基金组织(IMF)的援助，才能获得充裕的国际储备。

虽然塞国政府称是否出售黄金最终将取决于本国央行，但已表示或许将通过出售部分黄金储备来筹资约4亿欧元，以填补换取国际援助所需筹措资金的一部分。

“多年来我都认为，欧元区应该要萎缩，甚至消失，”楚格利亚称。

随着美国和日本等国央行采取货币宽松政策之后，楚格利亚称欧洲央行也可尝试实施刺激举措。

他表示，“问题在于如果央行这么做了，那么继续撙节的能力将下降，”并补充道，欧洲央行总裁德拉吉向二线国家企业提供贷款的计划将是错误的。

“这是真正的信贷风险。不是流动性问题。”

国际非营利性主权债信评级机构INCRA周四将美国评级从AAA下调至AA+。INCRA是Bertelsmann Foundation的项目，楚格利亚亦从旁协助了该机构的形成。

他称，“从单纯的宏观经济面来看评级可为AAA，但管理方面，特别是政治僵局导致评级被下调，”指出参议院周三否决两党关于扩大对买枪者背景调查的计划就是一个例证。

**中国，日本**

楚格利亚表示，中国要是允许人民币完全自由兑换，那就是“疯了”，因为这形同允许中国人民对国内政治发展间接投票。

“中国人知道他们被美元绑架。而多数美国人却认为美国因中国大量持有美债而面临风险。这是从两个相反的角度看问题。”

关于日本，楚格利亚称由于日本央行持续实行货币刺激举措，日圆兑美元料维持弱势。

“日本该采取真正意义上的非传统货币政策了。不过，其他国家必须明白此举会带来怎样的影响，”他说。“这暗示所有的外国债券将获得提振，因为有源自日本的需求。所以欧元区主权债券收益率走低不足为怪。”(完)

(编译 许娜/王翔琼/侯向明; 审校 沈以文/王丽鑫)

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