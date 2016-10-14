专访：德银部门主管称财富管理业务出现撤资 但规模并不大

路透香港/新加坡10月14日 - 德意志银行(DBKGn.DE)的高管对路透表示，德银财富管理部门目前是有一些资金流出，不过撤资规模并不大。美国对德银开出罚单后外界对可能带来的影响深表担忧。

美国对德意志银行在金融危机之前不当销售有毒的抵押贷款证券而开出最高140亿美元的罚单后，这家德国最大的银行正努力要将影响降到最低。

截止6月底，德银管理下的客户资产为3,610亿欧元，德国和欧洲其他地区客户的资产占到总数的一半以上。

德银全球财富管理部门的主管Fabrizio Campelli说道，受过去几周消息面的影响，已有一些资金撤出德银，目前正努力安抚客户。

“在目前情形下有些资金流出是很正常的，其中一些客户也想管控自己的风险，但这并没有给我们带来任何实质性的担忧。”他说道。

德意志银行亚太财富管理主管Ravi Raju及他团队里面的一名资深银行家本周离职；该行迅速拔擢Lok Yim担任亚太财富管理事业主管。

Yim同时表示，亚洲业务资金外流情况并不严重。亚太地区客户占德意志银行全球财富管理资产比重约14%。

“我们提供客户事实、真相，并对我们所面临的种种挑战绝对开诚布公，但有些事情纯属市场臆测，而非事实，”他说道。

Campelli补充称，他相信亚洲客户的反应应该和其他地区一样。

德意志银行一直在扩大其亚洲地区的市占；由于西方国家市场放缓，亚洲地区已然成为财富管理公司的兵家必争之地。

Campelli称，该行继续致力于在该地区进行投资。该地区是其最大的增长引擎。

该行此前把重点放在资产超过2,000万美元的超高净值客户上，如今则向香港和新加坡资产超过500万美元客户拓展高净值业务。

“德意志银行需要更多像财富管理这样类型的业务，该业务基于手续费收入，不那么依赖利率，资本消耗不大，而且在一些地区的增长情况依然非常诱人，”他说。

他还称，该行计划今后将寻求在中国、印尼等市场拓展高净值业务。(完)