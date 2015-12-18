专访：中资银行独具熊猫债承销优势 中国债市潜力无限--交行高层

路透上海12月18日（作者 吴芳） - 中国首只境外主权国家熊猫债--韩国政府30亿债券本周完成发行。中国交通银行(601328.SS)(3328.HK)金融市场业务中心总裁涂宏表示，交行具备良好人民币国际化战略基础，且为韩国唯一人民币清算行，与其它机构信息沟通亦较充分，因此在此次熊猫债承销中获得先机。

他周五在接受路透专访时并指出，中国债券市场规模较大以及银行业在整个债券市场中的特殊地位，决定中资行在主权债承销方面更占优势；随着人民币加入SDR(特别提款权)，境内外人民币融资利率水平的消长，可以预见未来熊猫债市场有望迎来一个较快发展时期。

“基本都是中资机构投过来的，外资只有一家，其它都没中，因为标位打太低了，(他们)都牺牲了，”他称。

他并介绍，从韩国熊猫债发行结果来看，银行是主要持仓者，有的则是代投的，但最终实际投资人较为多元化，包括商业银行、证券公司、信托公司等资管类机构，以及部分合规海外投资者。

至于该期债受热捧的原因，涂宏认为，首先是第一单外国主权债，市场机构都想尝试新产品；其次这也是李克强总理10月访问韩国定下的经济合作项目。同时，对人民币汇率未来持平或者下降趋势的预期，导致该品种仍具有一定投资价值；此外，发行量偏小也有很大关系。

此次韩国在中国银行间市场簿记建档发行的30亿元人民币三年期固息债券（熊猫债）获热捧，交通银行为该期债的联席主承销商兼簿记管理人；该期债中标利率为3.00%，落在3.00%-3.50%的申购区间下限；合规申购金额为128.4亿元，申购倍数达4.28倍。

今年10月底李克强总理访问韩国，出席第六次中日韩领导人会议，并签署17个合作文件，指出结合中韩自贸区建设，加强经贸财金合作与宏观经济政策协调，推动中日韩自贸区等。

对于未来熊猫债发展趋势，涂宏表示，目前外国投资者投资熊猫债更多关注的并不仅是熊猫债本身，而是关注整个中国债券市场的发展趋势。

他指出，人民币加入SDR后，对人民币资产跨境配置将迅速增长，海外发行主体对于进入国内市场发行熊猫债进行人民币融资的需求普遍增强。而发行主体将更为丰富，发行期限、利率也会逐步多元化，这是与人民币国际化的大战略相契合的。据了解，部分主权级发行主体已有随后发行熊猫债明确意向。

“马来西亚，俄罗斯等主权债也在研究中，想来中国发债的意愿还是比较强，”他称。

熊猫债是指境外机构在中国发行的以人民币计价的债券；2005年国际金融公司（IFC）、亚洲开发银行（ADB）首开国际金融机构发行熊猫债记录，随后多年熊猫债发展一度陷入沉寂；直至2014年德国戴姆勒在银行间市场非公开发行人民币债券，成为首家境外非金融企业发行熊猫债。

今年9月末，香港上海汇丰银行和中国银行(香港)获准在银行间债市发债，国际性商业银行发行熊猫债破冰；10月招商局香港亦发行了5亿元短期融资券，为境外非金融企业首只公开发行熊猫债；11月底，加拿大BC省在银行间债市首次注册发行熊猫债60亿元人民币，为首单在华注册的外国政府熊猫债。（完）