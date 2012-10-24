专访：宝马希望在中国市场中期销售获两位数增长--CFO

《路透晚报》--2月28日
美国总统特朗普正在争取将美国军费开支提高9%，并称此举是“有历史意义的”，即便美国已逐步结束了在伊拉克和阿富汗的主要战事且仍是全球军事实力最强的国家。白宫一名预算官员表示，特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下一财年的国防部开支提高540亿美元，并将非国防开支削减540亿美元，包括大幅缩减对外援助。
路透慕尼黑10月23日电---德国宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)希望在中国维持两位数的销售成长率,冀望中国新的领导阶层可以为经济挹注新的刺激.
"我相信下届政府将会持续这条(增加刺激的)路线.因此,明年为推动扩张性成长而推出新的刺激措施也不无可能,"宝马首席财务官Friedrich Eichiner接受专访时表示.
中国准备在下个月召开的十八大完成10年一次的领导层换届.
下届领导料将追求高於7%的经济成长速度,以维持社会和谐,特别是新一届的中央政治局常务委员会将寻求巩固权力.
这对宝马汽车等品牌大厂很重要,分析师认为宝马有三分之一至一半的获利来自中国.
"中国市场的竞争日益激烈.作为一家高档汽车公司,我们的目标是避免用打折的方式刺激销售.然而我们不能完全置身于竞争之外,"Eichiner表示.
他并称,近来宝马和竞争对手在中国的促销支出增长势头应该会逐渐减弱,因该市场已经从经济放缓中逐步回温,这有部分要拜额外刺激措施所致.
"尽管我们预期中期会有两位数的成长幅度,但年成长率要长期超过30%是不可能的,"Eichiner表示.他指的是宝马前九个月在中国销量的成长率.
五年以前,中国大陆占宝马总销量的比例不到4%.如今中国成长为其最大单一市场,今年约占集团销量的18%.
摩根士丹利表示,宝马汽车因在中国的经销商网路较广而比其他德国对手更有优势.宝马是唯一在中国18个大城市都有经销商的高档汽车厂商,这可以减轻竞争压力并维持其定价能力.(完)
--编译 戴素萍;审校 李婷仪/张涛
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