专访：宝马希望在中国市场中期销售获两位数增长--CFO

路透慕尼黑10月23日电---德国宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)希望在中国维持两位数的销售成长率,冀望中国新的领导阶层可以为经济挹注新的刺激.

"我相信下届政府将会持续这条(增加刺激的)路线.因此,明年为推动扩张性成长而推出新的刺激措施也不无可能,"宝马首席财务官Friedrich Eichiner接受专访时表示.

中国准备在下个月召开的十八大完成10年一次的领导层换届.

下届领导料将追求高於7%的经济成长速度,以维持社会和谐,特别是新一届的中央政治局常务委员会将寻求巩固权力.

这对宝马汽车等品牌大厂很重要,分析师认为宝马有三分之一至一半的获利来自中国.

"中国市场的竞争日益激烈.作为一家高档汽车公司,我们的目标是避免用打折的方式刺激销售.然而我们不能完全置身于竞争之外,"Eichiner表示.

他并称,近来宝马和竞争对手在中国的促销支出增长势头应该会逐渐减弱,因该市场已经从经济放缓中逐步回温,这有部分要拜额外刺激措施所致.

"尽管我们预期中期会有两位数的成长幅度,但年成长率要长期超过30%是不可能的,"Eichiner表示.他指的是宝马前九个月在中国销量的成长率.

五年以前,中国大陆占宝马总销量的比例不到4%.如今中国成长为其最大单一市场,今年约占集团销量的18%.

摩根士丹利表示,宝马汽车因在中国的经销商网路较广而比其他德国对手更有优势.宝马是唯一在中国18个大城市都有经销商的高档汽车厂商,这可以减轻竞争压力并维持其定价能力.(完)

--编译 戴素萍;审校 李婷仪/张涛

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