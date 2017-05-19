专访：德国考虑放宽银行解聘规定 以吸引金融机构落户--CDU副主席

路透法兰克福5月19日 - 德国总理默克尔的一位政治盟友称，该国可能放宽严苛的用工制度，使招聘和解聘高级银行人士变得更加容易。德国的法兰克福希望在英国退欧后从伦敦吸引更多金融集团入驻。

此举旨在吸引那些在英国退欧后有意将员工迁往欧洲大陆，但又担心由于法律规定不能轻易解聘员工的国际性银行。这一措施适用于那些年收入在25万欧元及以上的员工(278,000美元)

“我们不需要德国法律对于银行业高收入人士被裁的保护，”默克尔所属的德国基督教民主党(CDU)副主席Volker Bouffier在接受路透专访时表示。

“我看到在明年年中或(2018年)秋季，新政府上台时，改变这一法律的政治前景。”

德国将在9月举行大选，默克尔所在保守阵营料赢得胜利。

“我已与德国总理默克尔讨论过此事，她持支持态度，财政部长也支持，”Bouffier说，Bouffier是德国黑塞州的州长。

在德国做出这一承诺之际，都柏林、巴黎和法兰克福等城市之间的竞争正在加剧，跨国银行料将在未来几周从这些城市中选出一个作为各自在欧盟开展业务的总部。

Bouffier称，他预计大型美国跨国银行将选择法兰克福作为在欧盟的总部。

“德国能提供稳定性，”他还说，“我预计银行业将在夏季做出明确决定。他们不会等到(英国退欧)谈判的结果出来后。”(完)