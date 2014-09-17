专访：德国财长不担心欧元波动 称无需过度解读汇率走势

路透柏林9月16日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周二向路透表示，欧洲央行已向德国保证不会试图操控欧元汇率，他并称不担心近期欧元汇率波动。

“欧洲央行总裁(周末)当面向我证实，该行仍坚守我们在七国集团(G7)及20国集团(G20)框架下所达成的各项协议，”朔伊布勒在接受专访时表示。

“没有操控汇率。”

法国周二更加积极呼吁让欧元兑美元进一步贬值，暗示欧洲央行应该引导欧元下滑以支撑经济。

朔伊布勒称，“我还记得几周前欧元还在1.39美元的时候，曾有过欧元汇价是否略为过高的辩论。如今欧元已经降到1.30以下...这是市场反应的幅度。”

“无论正面或负面，人们都不该对此过度解读。”

欧元区各国央行总裁曾不断表示有必要削弱欧元以提振欧元区经济。欧元区第二季经济表现乏力，而且恐有陷入通缩之虞。

这样的言论通常会令人担忧会引发货币竞相贬值，导致一些国家诉诸贸易保护主义手段。

不过除法国呼吁要更有作为之外，欧洲央行的措施倒基本无人反对。该央行的行动帮助推动欧元从5月时略低于1.40美元的水平跌至1.30美元下方。

朔伊布勒称地缘政治因素，诸如乌克兰危机、中东动荡、埃博拉疫情以及欧洲近邻的经济增长乏力，均令德国经济前景蒙阴，但“没有理由恐慌或沮丧”。

“整体经济前景是有些恶化，但没有必要修正财政政策。”朔伊布勒说道。

德国预期今年的经济增长率将在1.8%，明年料成长2.0%。(完)

(编译 张明钧/孙茉莉; 审校 徐文焰)

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