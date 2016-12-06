专访：盛宝银行CIO预计美元接近顶点 2017年美国经济可能陷入衰退

2015年3月9日，图为置于欧元纸币上的一卷美元纸币。 REUTERS/Dado Ruvic

路透东京12月5日 - 丹麦盛宝银行(Saxo Bank)投资长(CIO)及首席经济学家Steen Jakobsen周一称，美国大选以来的美元涨势可能很快失去动能，而过去一个月美元强势所造成的损害可能足以推动美国经济陷入衰退。

美元最近持续上涨，因市场预期当选总统特朗普将提高财政支出，放松对重要产业的监管，从而推动美国经济加速增长和利率上升。

11月8日特朗普胜选以来，美元指数涨幅一度多达4.2%。

“我认为1月20日特朗普就任时美元可能达到高点，”Jakobsen称。

“大家忘了一件事，那就是特朗普的大多数支出计划不会在明年10月1日以前实施，”他指的是美国下个财年将从明年10月1日开始。

Jakobsen指出，企业在见到经济升温迹象之前，也可能对增加投资保持谨慎，在总统里根(雷根)上任的最初几年就是这样。

“我认为美国许多企业正采取观望态度：倘若他们认为降税等方面的情况有所改善，就有能力去投资。但我相当确定他们希望先看到实际的提案。”

Jakobsen同时指出，在美联储加息后，美元以往通常都会走贬，因为投资者因预期升息而敲进美元后会进行出脱。

外界普遍预期美联储下周升息，并为2017年的政策计划提供一些指引。

虽然市场预期通胀和利率均将攀升，但Jakobsen认为美联储明年仅将升息一次，甚至可能不会升息。

他还说，美国经济在2017年跌入衰退的机率超过50%。

关于欧洲方面的风险，Jakobsen说意大利人周日在公投中反对修宪，显示出意大利还没有做好改革的准备，在该国经济2011-13年欧债危机期间下滑之后有有可能再度衰退。

“今天的公投只是印证了意大利完全没做好改革准备。但我认为，长期而言，意大利保持疲弱反而对整体欧洲有利，因为这将引发政治体制方面的迫切感。”

截至6月30日为止，盛宝银行管理的资产规模为920亿丹麦克朗(132亿美元)。(完)