专访：欧洲央行或不会监管所有欧元区银行--默克尔同僚

路透柏林9月22日电---德国总理默克尔保守派执政党党鞭Michael Grosse-Broemer暗示,欧洲央行可能不会取得监管欧元区所有银行的新权力.他并表示,取而代之的措施可能是加强现有的欧盟银行业管理局(EBA).

Grosse-Broemer向路透表示,尚不清楚欧洲央行是否会接下监管欧元区银行业的角色.他还称,也还没决定哪家机构会成为银行业监管方.

"我不会排除加强并改组现有EBA的可能性,"他还表示.

Grosse-Broemer称这能省去改革欧洲央行的麻烦.欧洲央行维持货币稳定的职责与银行业监管是严格分开的.

他还说,但EBA需要解决自身"架构方面的缺陷",这些缺陷导致EBA到现在仍无法成为一个有效的监管者.

Grosse-Broemer称,没必要在年底前完成银行业监管的改革.此前欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)表示,欧盟执委会所提监管欧元区范围内银行业的提案,能够并应该在2013年1月这个目标期限前实施.

Grosse-Broemer表示,德国现有存款担保不会成为欧盟存款担保机制的一部分,再次表现出德国对迅速将银行业监管权力移交给欧洲央行这一计划的怀疑态度.

"我们需要明确区分开国家和欧洲存款担保,"他说.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张明钧

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