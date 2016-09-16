专访：ECB政策方向没有问题 调整涉及的是力度问题--管委

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路透卢布尔雅那9月16日 - 欧洲央行(ECB)管委雅兹贝奇在一项专访中表示，欧洲央行的刺激措施正在发挥效果，因此目前没有必要调整，即使变成有必要调整，也应该是小幅调整。

雅兹贝奇向路透表示，虽然主要央行过度担负着外界的高度期望，但央行仍有许多弹药可用，近年来这些突出的货币政策创新作法已经证明这点。

为了对抗处于极低水平的通胀，欧洲央行近几年采取了一些前所未有的刺激政策。这套方案的最主要措施是每月购买800亿欧元债券(899.2亿美元)，以将资金注入经济。

“我们的措施针对的是实质性问题，它们目标正确，明显在发挥作用，”雅兹贝奇在专访中称。“我们谈论的只是调整形式和程度，但方向是正确的。”

雅兹贝奇说，现在断言是否需要更多措施还为时过早，虽然欧洲央行依赖的是未经检验、非传统的措施，但该行距离它的极限还很远。

“最新的预测和数据证实，我们决策的范围和步伐是适宜的，”雅兹贝奇说。他被视为是央行货币政策委员会中的温和派，有人认为投票时他有可能转变立场。“有很大的回旋余地，我不担心必要时找不到可用的工具。”

“可能采取的调整措施已经公开进行讨论：调整存款利率下限、改变出资比率、延长购债计划，或发行限额，”雅兹贝奇说。“这些就是在委员会讨论的所有选项，以便为管委会做出最适宜的决定做准备。”

放弃所谓的资本额比重(capital key)是当前讨论中最具争议的建议之一。资本额比重是指依照各国经济的规模决定购债量。德国央行已对此举表示反对。

其他建议将允许欧洲央行购买收益率低于其存款利率负0.4%的债券，或提高某种债券的购买比例。

但雅兹贝奇称，市场已操之过急。他们已对货币政策太不耐烦了。货币政策的效果往往会滞后很长时间才会显现。

“根据我们的预估，通胀前景的趋势是令人鼓舞的，”他说，“(未来几个月)是否做出决定取决于我们对数据和信息的解读。”(完)