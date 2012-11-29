专访：欧央行必要时可轻易进行量化宽松--前执委

路透伦敦11月29日电---前欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫周四向路透表示,没有任何事可阻止欧洲央行采取类似美联储那样的大规模量化宽松,而且欧洲央行过去已经讨论过可能如何进行.

冈萨雷斯-帕拉莫今年稍早卸任,他表示,如果在有必要的情况下,欧洲央行有充份职权可以在主权债之外,另外买进银行及公司债,以防止长期通缩的威胁.

欧洲央行已买进主权债券,以协助缓解欧元区债务危机,但欧洲央行一直避免采取类似英美的直接货币提振措施.

有部分是因为这一直挑动德国神经,因德国认为这可能会导致通胀上升,但是也是因为欧洲央行不愿意让人觉得该行正实质向政府提供贷款.

"欧洲央行可以施行包括量化宽松在内的任何事,"冈萨雷斯-帕拉莫在伦敦接受路透专访时表示;目前他服务于西班牙学术界.

他称,欧洲央行可以买进商业或民营银行债券,也可以买进主权债.

"可以管理一篮子债券,"他说道."量化宽松就是量化宽松.就只是单纯大量买进债券."

当问及过去欧洲央行委员是否讨论过量化宽松的可能性时,冈萨雷斯-帕拉莫称,"总是会有理论性的设想...若进入市场买进,会如何影响着我们的资产负债表."

但他补充称,欧洲央行委员从未进入到提出明确计划、详列要买哪些资产的阶段.

"这将会涉及非常技术性的层次."(完)

--编译/审校 蔡美珍/张明钧

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