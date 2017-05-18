专访：欧洲央行撤走刺激举措不应等太久--执委科尔

路透法兰克福5月18日 - 欧洲央行执委科尔对路透表示，一旦该央行确信通胀已经反弹，缩减刺激就不应等太久，理论上如有必要还可以提前加息。

由于欧元区通胀率目前略低于2%，且经济增长势头为数年来最佳，所以德国正在向欧洲央行施压，要求开始缩减2.3万亿欧元(2.6万亿美元)的购债计划，并开始调升目前为负的利率水平。

科尔在接受路透独家专访时表示，欧洲央行应准备好在经济形势允许时调整政策立场，否则有可能在最终行动时面临更大的金融反冲。

“在货币政策方面过于渐进，有可能导致在最终做出决定时引发更大幅度的市场调整，”科尔表示。

他并称，欧洲央行在决定政策时不应过于重视选举等政治事件。此话可能意指德国9月大选以及意大利于2018年5月举行的选举。

虽然科尔为央行的超宽松立场及政策指引进行了辩护，但他至少在理论上，为央行甚至在购债结束之前就上调存款利率敞开了大门，这与央行既定政策路径不同。

科尔的讲话和欧洲央行副总裁冈斯坦西欧及央行首席经济学家普雷特表达的观点有所不同。后两者作为德拉吉的盟友，倡导缓慢进行政策正常化。

**并非一成不变**

科尔强调称，利率决策者尚未确信通胀反弹的可持续性，不认为即便撤去货币支撑，通胀反弹也能持续下去。

但他还称，欧洲央行未来的路线并非一成不变。当前路线是预计购债计划持续至年底，利率将维持在当前甚至更低水准，直到在那很长时间之后。

“特别是，这将是关乎存款便利工具利率维持在当前非常低乃至负值水平的利弊，”科尔称，“并非一成不变。”

银行业者早就抱怨负利率挤压了他们的获利；负利率实际上就是对他们存于欧洲央行的额外现金收税。

科尔称，截至目前这一工具还是利大于弊。但他说，概括来讲如果存款利率开始束缚银行放贷，则可以加以上调。(完)