专访：宽松货币政策维持久一些会更安全--欧央行副总裁冈斯坦西欧

路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四称，欧洲央行要想避免经济重陷泥潭，将超宽松货币政策维持更久一点，是更安全的做法。他的讲话暗示，在秋季以前央行的政策路线不大可能有改变。

他表示，央行需要确认欧元区通胀率正在稳步走向将近2%的目标水平，而后才能撤除大规模购债和负利率的刺激政策。

“将宽松政策保持得久一些，风险要小于在时机不成熟时撤除政策，”冈斯坦西欧在出席欧洲央行一个会议间隙时接受路透采访称。“我们需要确认，通胀率正在持续接近我们的目标。”

他的讲话呼应了欧洲央行总裁德拉吉和首席经济学家普雷特的观点，暗示在德国要求结束2.3万亿欧元购债计划的呼声面前，央行执委会中的鸽派成员仍然保持意见统一。

鉴于欧洲央行承诺每月购债600亿欧元直至今年12月，且将在此之后继续保持超低利率在一段较长时间，冈斯坦西欧说，央行的下一步动作将等到秋季才会见分晓。

这使得欧洲央行6月会议有政策动作的机率降低了。

“我们明确承诺我们直至12月的政策，所以这当然就自动代表了秋季时我们得决定下一步要怎么走，”冈斯坦西欧说。“到那时我们将有更多讯息。”

欧元区经济已处于10年来最佳状态，通胀率也稳稳高于1%，使得德国决策官员魏德曼、劳滕施莱格等鹰派人士，更加疾呼欧洲央行应逐步收紧政策。

但冈斯坦西欧明言，欧洲央行必须见到欧元区核心通胀上升以及较高的薪资增幅。

“我们承认关于增长的尾部风险已经消退，”冈斯坦西欧说。“关于通胀方面，我们必须确保其可持续性以及带动各国国内通胀的因素，能够支持我们的中期目标。”(完)