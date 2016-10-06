专访：新兴市场债务重组高潮即将来临--债务问题专家Buchheit

路透伦敦10月5日 - 债务重组问题专家Lee Buchheit预测，未来几年新兴市场将迎来新一波主权债重组高潮，中国成为主要的双边贷款人，或许让投资者面临的挑战变得愈发严峻。

Buchheit是美国Cleary Gottlieb律师事务所的合伙人，有30多年洽谈高规格主权债重组的经验，经手的案子涉及希腊、冰岛和阿根廷乃至伊拉克的债务重组，其中希腊一宗为历来最大规模的重组案。他是最近一位警告发展中经济体正在酝酿债务危机的人士。

发展中经济体的借款主体五花八门，从非洲国家政府到蒙古国营矿业公司不一而足，他们自2008年金融危机后在硬通货计价的债券市场大举借债，受到美国利率接近于零的激励，这迫使投资者到更为广阔的市场中寻找高收益。

“非常时期即将结束。最近七八年来，利率之低前所未有，大宗商品价格也空前之高，对许多新兴市场主权债发行者来说，这不啻是他们的发债天堂，”Buchheit在周二接受采访时说。

“然而，新兴市场中这段舒适宜人的时期或许行将结束...环境正在变得炙烤灼人，”他说。

Buchheit称，大宗商品出口国将首先感受到其热度，他举厄瓜多尔为例，该国上月重新开始发行欧元债券时得支付10.75%的票息。

根据工银标准银行数据，2017年约有260亿美元主权债到期还本，2018年则有超过700亿美元。2019年到期还本数字将升至750亿美元，2020年的数字则逼近950亿美元。

近几年有几个国家首度涉水债券市场，包括阿塞拜疆(亚塞拜然)及埃塞俄比亚(衣索匹亚)，两国2014年发债时票息分别为4.75%及6.625%。肯尼亚同年发行20亿美元债券，创下非洲国家首度发债最高金额纪录，票息为6.875%。

Buchheit称，“这是否预示着某种形式的全球信贷价值改善？我不这么认为。这预示着全球流动性过剩，需要进行投资以换取某种回报。”

“但清楚了解新兴市场历史的人会说，10年后人们开始回顾，然后说当时这些债券的票息与其背后的风险毫不相配。”

最为广泛采用的新兴主权国家美元债指数--摩根大通全球新兴市场多元化债券指数(EMBI Global Diversified).JPMEGDR显示，平均较美国公债的收益率溢价接近近一年来的最为紧俏水准。

**悬而未决的问题**

Buchheit预计，中国向大宗商品出口经济体、特别是非洲国家，提供大量贷款，可能引来进一步的风险。他在1976年加入Cleary Gottlieb律所时，恰逢1980年代债务危机席卷拉美前夕。

部分市场人士暗示，一些国家欠中国的大批债务最终可能让债券所有人更加难以收回投资。

Buchheit表示，中国与非洲借款方之间签订的合同鲜有细节流出，中国政府也不是债权国组成的巴黎俱乐部(Paris Club)的永久成员。该俱乐部由21个持有其他国家大量债务的国家组成。

“主权债圈子中最大一个悬而未决的问题是：如果需要对一些贷款进行重组，我们的中国朋友将如何做？”他说。

谈到国际货币基金组织(IMF)未来在重组中的作用，Buchheit预计IMF会要求民间债权人帮助分担损失，就如同在1980年代拉美危机和去年乌克兰问题时那样。

这种损失分担包括减记债务以及将债券期限延长至IMF纾困期之后，他认为这样做是有道理的，因为可以避免让全球纳税人出钱。

“原本是想赚取风险溢价，但风险真的来了却说，对不起我不想面对风险，在我看来就是反复无常，我不明白官方为什么应该资助这种行为，”他说。(完)