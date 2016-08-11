专访：欧洲单一处理委员会主席称银行业自救规定没有例外

路透布鲁塞尔/法兰克福8月11日 - 欧元区银行业救助机构--单一处理委员会(SRB)的主席Elke Koenig表示，未考虑对银行业“自救”规定实行例外的通融，如果欧洲银行业者倒闭，则债权人将受创。SRB负责执行自救规定。

自救规定旨在停止动用纳税人的资金救助银行业者，根据该规定，若银行倒闭，则将消除其债务甚至一些存款。因此，这一规定在今年1月1日生效以前，就受到强烈抵制。

Koenig表示，她认为目前没有必要暂缓实施该规定。

上个月意大利为陷入困境的意大利西雅那银行(Banca MPS)试图寻求例外未果。如果金融稳定处于危险境地，是可以允许有例外情况的。

“我不认为我们目前处于那样的情况，”Koenig对路透表示。

欧洲规定明确说明，万一经济严重动荡或者如果其申请危及金融危机，那么民间投资人可以免于自救。

“监管规定允许在非常罕见的情况下这么做，”Koenig称。“这真的是例外情况。”

她坚持任何已知的差额必须寻求在符合现有法律、即按照欧洲银行复苏与处置指令(BRRD)来解决。(完)