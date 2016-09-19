专访：欧盟工业执委希望发行联合债券 为防卫项目融资

路透9月16日 - 欧盟执委会主管内部市场及工业的执委卞科夫斯卡(Elzbieta Bienkowska)希望欧盟27国发行联合防卫债券，以增强欧洲防卫行业市场。这是欧盟在英国公投退欧的情况下，为加强内部团结而采取的策略之一。

加强欧盟内部安全与防卫联系，是应对英国公投意外决定退欧的策略之一，相关计划包括创建一个军民两用的永久性欧盟联合指挥总部。

加强防卫合作的构想已提出多年，但从未成为现实，因各国都在小心翼翼地保护本国防卫行业，而且防卫能力要求也各不相同。英国就一直反对相关提议。

“英国从来没有表示过支持，一直对此抵触。但在英国公投退欧的情况下，我们找到了这么做的意愿和动力。现在的氛围已截然不同，”卞科夫斯卡周五向路透表示，并称各国的分歧在“缩小”。

卞科夫斯卡希望创建一只欧洲防卫基金。该基金可以为发展27国都需要的技术融资。

她在接受访问时说：“我们在考虑将各国预算集中起来，为共同的防卫项目提供资金，并发行欧盟联合债券。”

卞科夫斯卡说，她将于9月27日在伯拉第斯拉瓦向27个成员国的国防部长提交相关提议。

她还说，已获得意大利等国的支持，但欧盟最大成员国德国之前曾反对过发行欧盟联合债券。(完)