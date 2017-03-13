专访：特朗普政策不明之际 欧盟将扩大洽签自贸协定-贸易执委

路透马尼拉3月10日 - 欧盟贸易执委玛姆斯托姆周五表示，正见到世界各地扩大推动与欧盟签署自由贸易协定(FTA)，善用美国贸易政策前景不明之利。

欧盟正接近完成或执行与日本、越南及新加坡间的自由贸易协定，同时也准备开始与澳洲、新西兰及智利等国磋商，这些都是跨太平洋伙伴关系协定(TPP)参与国；美国总统特朗普上任三天就决定退出TPP。

“当下，那些相信开放市场及良好贸易的人们获得了一个政治契机，可以展现出签署贸易协定的意愿，”玛姆斯托姆在接受路透专访时表示。

“TPP是否废除，或者部分废除，都不是我所能评断的。但我们见到签订贸易协议的意愿升高。”

欧盟和东南亚国家联盟(ASEAN)之间的自贸协议重新提上日程。由于东盟10个国家的国情和标准不尽相同，2009年双方放弃了自贸谈判。

玛姆斯托姆并表示，不应该假设欧盟和美国的贸易协定已失败，尽管有迹象显示特朗普政府将寻求保护主义立场。

她表示，欧盟和美国官员就跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)已谈判三年多，而且可能轻易地恢复谈判，应该不会受到英国即将退出欧盟的影响。(完)