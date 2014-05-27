专访：欧洲天然气供应安全处于最好时期--Statoil财务长

路透伦敦5月26日 - 能源公司Statoil的财务长Torgrim Reitan周一表示，欧洲为了摆脱对俄罗斯能源的依赖，正在开发新的天然气来源。这意味着即便乌克兰的紧张局势令人对供应中断的担忧重燃，但能源供应安全“比以往任何时候都好”。俄罗斯借道乌克兰向欧洲供应能源。

Reitan还在周一的专访中告诉路透，该公司与俄罗斯石油生产商Rosneft(ROSN.MM)的合作目前未受美国和欧盟对俄制裁的影响。由于俄罗斯插手乌克兰事务，美国和欧盟对俄罗斯企业和高管实施了几轮制裁。

虽然欧洲对俄罗斯天然气的依赖度由五年前的约四分之一上升至三分之一，但日渐扩大的管网和一系列新液化天然气(LNG)进口终端未来数年将大幅增加欧洲的供应来源。

“天然气供应安全处于最好时期，”Statoil是欧洲仅次于俄罗斯的第二大天然气供应商，占有约五分之一的市场。

目前俄罗斯供应给欧洲的天然气约一半要经过乌克兰的管道，不过未来数年欧洲将连接新的供应源。

波兰和立陶宛均打算在明年初开始运营新的LNG进口终端，以降低对俄罗斯的依赖。爱沙尼亚和芬兰也计划在这个10年末建设新的LNG终端。

“我们目前在欧洲大陆市场的流动性很强，这为能源安全提供保障...”Reitan表示。

Reitan说，“地缘政治因素总会对欧洲的天然气市场产生影响。即便这些地缘政治问题起起落落，数十年来俄罗斯的供应一直很稳定，非常值得信赖。”

Reitan表示，在Statoil看来，西方对俄罗斯企业和包括Rosneft执行长谢钦(Igor Sechin)在内的普京总统盟友的制裁，没有产生什么影响。(完)

(编译 李春喜 审校 石冠兰)

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