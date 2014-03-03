专访：欧盟仍准备随时与乌克兰签署自贸协议--贸易执委

* 与欧盟签署贸易协议，可每年为乌克兰节省5亿欧元关税

* 欧盟贸易执委称，贸易协议是欧盟对乌克兰支持的一部分

* 贸易执委称欧盟的提议并不是要对抗俄罗斯

路透雅典2月28日 - 欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel deGucht)周五表示，如果乌克兰与欧盟签署自由贸易协议，几周内就能看到经济好处，可以帮助改善这个濒临破产的国家在债权人眼中的形象。

尽管乌克兰抗议者推翻了俄罗斯支持的前总统亚努科维奇(ViktorYanukovich)，但卡瑞德古特对路透表示，欧盟关于签署全面贸易协议的提议仍然有效。

“这个提议未变，这很清楚。如果乌克兰愿意，我们可随时签署，”卡瑞德古特在欧盟贸易部长雅典会议之后接受采访时表示，“签署之后，几周内就能看到好处。”

卡瑞德古特表示，如果签署自由贸易协议，每年可以通过削减欧盟进口关税为乌克兰出口商节省将近5亿欧元(6.85亿美元)。这也意味着乌克兰历史性地脱离俄罗斯。

卡瑞德古特表示，欧盟提出的自贸建议并非针对俄罗斯。包括自由贸易协议在内的所谓的与欧盟合作协议，是乌克兰经济实现现代化的特别机会。(完)

(编译 张涛；审校 张荻)

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