专访：欧元区经济风险尚未平衡 不急于转变政策立场--ECB管委连恩

路透都柏林5月12日 - 欧洲央行(ECB)管委连恩周五称，欧元区经济风险仍未平衡，欧洲央行需要看到薪资压力传导至通胀的证据之后，才会转变政策立场。

欧元区经济处于十年来最长乐观表现期，整体通胀率近来达到了欧洲央行接近2%的目标水准，在某些领域激发对于欧洲央行要开始缩减其2.3万亿(兆)欧元购债刺激计划的呼声。

但连恩告诉路透，在央行感到大可放心调整超宽松货币政策立场之前，仍还有一段路要走。

“仍存在下行风险，但尾部风险...在消退，而且势头是回归平衡，”连恩称，“所以是仍未达到平衡，而是朝着平衡的方向前进。”

连恩表示，央行的“重要实质性辩论”，是在欧元区薪资压力存在疑问的情况下，中期通胀会向哪个方向发展。

“我们需要见到薪资涨幅确实迈向符合目标水准的证据，”连恩称。

“我们目前见到不错的产出及失业率数据，这很好，有帮助，但重点是其中有多少会带动可持续的通胀。”

“基础通胀率要迈向目标，很重要的一部分将是：薪资通胀会达到什么水准？”

欧洲央行计划每月购买600亿欧元债券直到12月，而且在那之后，利率还将维持在超低利率很长一段时间。

欧洲央行管委会消息人士上个月向路透表示，欧洲央行可能在6月的下次会议上释出缩减货币刺激措施的微小讯号，其他人士则表示秋季或许是较合适的时机。

当问及未来货币政策决定的时间表时，连恩表示：“基于2018年必须有一套计划，今年年底之前必定要有所行动。”他并指出，对于买债计划设限的讨论是“次要的”。

“各国央行都有一系列的工具，我认为相关讨论不应偏离欧洲央行实现通胀目标的能力。我们拥有一系列可以实现通胀目标的工具，”同时身为爱尔兰央行总裁的连恩表示。

连恩正在欧盟提出一项倡议，创造由欧元区主权债券所支持的综合“安全”资产，这将有助于打破银行和政府间的连动关系，此一连动关系此前导致金融危机加剧。

其用意在于提供银行可以用来做为担保品的安全资产，从而可以降低自身对于政府债券的曝险。

但德国已对此构想提出批评，目前尚不确定欧盟执委会是否将在月底有关欧元区未来的文件中提及此事。

连恩称，“工作小组有了良好的进展，但这单纯只是技术层面的。在考察这些工具在整体欧洲架构下的潜在角色时，还有更多的问题。”(完)