专访：EuroChem有意在中国等四个主要市场建立钾肥配销渠道

路透纽约5月18日 - 瑞士EuroChem财务长周三表示，随着两座新矿场的建立，该公司有意于未来几年，在包括中国在内的四个钾肥主要市场建立配销渠道。

EuroChem以70亿美元在俄罗斯建造的两座新矿场，进度已接近半程；全球产量过剩已令钾肥价格跌至数十年低点，这两座新矿的兴建将使得这种情况雪上加霜。

EuroChem财务长Andrey Ilyin在纽约满地可银行(Bank of Montreal)投资者大会的场边表示，兴建矿场对EuroChem而言是合理之举，俄罗斯劳工、能源与原材料都较低廉，因此成本较低。

他表示，配销相关资产可能包括生产厂、与进口商的结盟、轨道车或终端港口等。(完)