专访：EuroChem有意在中国等四个主要市场建立钾肥配销渠道

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透纽约5月18日 - 瑞士EuroChem财务长周三表示，随着两座新矿场的建立，该公司有意于未来几年，在包括中国在内的四个钾肥主要市场建立配销渠道。
EuroChem以70亿美元在俄罗斯建造的两座新矿场，进度已接近半程；全球产量过剩已令钾肥价格跌至数十年低点，这两座新矿的兴建将使得这种情况雪上加霜。
EuroChem财务长Andrey Ilyin在纽约满地可银行(Bank of Montreal)投资者大会的场边表示，兴建矿场对EuroChem而言是合理之举，俄罗斯劳工、能源与原材料都较低廉，因此成本较低。
他表示，配销相关资产可能包括生产厂、与进口商的结盟、轨道车或终端港口等。(完)
(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。