专访：中国返利网短期重点拓展线下零售与海淘 上市计划考虑中

作者 林琦

路透上海3月17日 - 中国迅猛发展的电子商务市场，孕育出一家估值10亿美元的电商导购平台--返利网。该公司高层透露，未来将积极拓展新的消费场景，近阶段将重点拓展线下零售及海外购物（海淘），下月将与亚马逊(AMZN.O)、沃尔玛(WMT.N)等海外网站合作推出海淘返利业务。

上海中彦信息科技公司（返利网）创始人、首席执行官（CEO）葛永昌周五在接受路透专访时称，该公司已经实现盈利，短期内没有进行新一轮私募融资的需要，下一步将会考虑上市，国内上市或境外上市皆有可能。

“我们的战略就是扩充消费场景，...场景越多，客户粘性越强，公司的商业价值就越大。”他指出。

返利网的商业模式是：当用户点击返利的链接去对应的商家网站下单购物，商家会为用户的订单支付给返利一笔营销费用，返利把这笔费用的绝大部分以返利的形式返还给用户。2013年返利网引入闪购模式，推出服务于品牌商家的“超级返”业务，同时，其优惠导购业务由电子商务扩展至在线旅游、团购、金融理财等。

去年返利网的交易额已达300亿元人民币左右，同比增长约四成；公司目标是2020年交易额达1,000亿元。

成立于2006年的返利网目前用户数已至1.4亿，其合作伙伴包括阿里巴巴(BABA.N)旗下天猫和淘宝、京东(JD.O)、苏宁易购、亚马逊以及苹果(AAPL.O)中国官方商城等400多家电商网站，以及两万多个知名品牌店铺。

线下业务是该公司近阶段两大拓展重点之一，返利网已与中信银行(601998.SS)(0998.HK)发行联名信用卡，将刷卡额的1%给予卡主作为返利，去年该项合作的交易额已达数十亿元；去年底公司以上海为试点地区，与太平洋百货、美特斯邦威等20多个零售店和品牌合作，推进线下购物返利，目前合作店铺已有1,000多家；计划下半年进一步推广至全国，线下合作店铺达到1万家。

2015年日本最大电商集团乐天(4755.T)参与返利网C轮融资后，乐天旗下美国最大返利网站Ebates给返利网的海淘业务拓展计划带来了不少帮助。

葛永昌透露，返利网已与亚马逊、沃尔玛、Bestbuy(BBY.N)及日本乐天等50家海外电商合作，引入这些海外电商每日促销产品并给予消费返利。中国消费者在一键购买后，可享受国内购物般的便捷，后续的物流、报关等繁琐手续将由返利网负责，这开创了国内海淘购物的创新模式。返利的海淘业务板块预计将于下月推出试用版，5月正式上线。

**下一步就是上市**

与大多互联网公司不同，崇尚轻资产运营模式的返利网已实现盈利。葛永昌表示，公司下一步的资本运作方向就是上市，上市前不会考虑启动新一轮私募融资。

“我们目前是海外（上市）架构，不过国内市场我们也会考虑，国内IPO速度已经快很多，不再像以前那样要等三四年。”不过他说，目前公司的上市计划尚未确定。

此前返利网已进行三轮融资，引入四家投资者共计逾1亿美元的投资，C轮融资时返利网的估值达到10亿美元左右。除日本乐天以外，其他投资者还包括迪斯尼(DIS.N)旗下创投基金思伟投资、启明创投以及海纳亚洲创投基金（SIG） 。

去年11月宣布的德勤中国高科技高成长50强榜单，返利网以以654%的三年营收增长率入围，这是返利网第三次获得该奖项。（完）