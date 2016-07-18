专访：美国亚特兰大联储总裁洛克哈特称别指望政策迅速“回归常态”

路透爱达荷州维克托7月15日 - 洛克哈特在2007年初成为亚特兰大联邦储备银行总裁时，经济仍在享受“大缓和”时期的稳步成长和低失业，而且美国联邦储备理事会(美联储)信心满满地认为这一趋势会持续下去。

将近10年后，美联储在一场严重金融危机过后，不得不抛弃原来的剧本，重新思考经济运行情况。

如果希望是要回到“常态”，回到央行主导的通胀和失业之间明确权衡的旧时光，不大可能很快发生，洛克哈特对路透如是说。

“我们显然是处在一个历史上截然不同经济周期和经济环境...你经常听到和看到的回归常态的说法，或许是一个确实虚假的目标，”这位69岁的决策者说。

“我可以设想若干年的潜在成长率下降...这意味着利率的适当水平仍然在较低区间。”

尽管联储官员经常谈论阻止经济成长的不利因素，但洛克哈特表示，他越来越担忧持续时间较长的结构性问题，这些问题让联储和其他央行处在“适应我们无力影响的现实”的状态。

洛克哈特在爱达荷州维克托出席全球合作中心召开的落基山经济峰会时接受路透采访称，这些“现实”不断增加。

自由化的资本规定以及投资者“环视”全球，意味着美国经济的未来和美联储政策现在与全球经济联系到了一起；生产率滞后且没有理由预期会迅速增长；人口变化可能抑制需求；从英国脱欧到2016年美国大选，政治风险可能让企业对投资感到犹豫。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五重申他的观点，认为美联储应该再次加息，然后在可见的未来维持利率不变，因为“没有理由认为”美国经济将突破低成长轨迹。

洛克哈特认为，美联储今年可能仍会升息一到两次--但不会是年初时认为的四次。他表示，并没有关于通胀方面的真正论据，只有金融稳定性方面较为温和的理由支持继续维持利率在如此低水准--说明争论已经发生转化。

“委员会的意见要接近得多，不同观点之间的区别更加细微，更多只是关乎政策实施‘及早’或‘稍迟’的区别。”(完)