专访：面对全球风险 美联储政策将保持耐心--达拉斯联储总裁

透纽约1月29日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)达拉斯联储总裁柯普朗在一次专访中称，美联储会耐心判断海外经济困难对美国经济会产生的冲击，暗示美联储今年升息速度会放慢。

柯普朗周五称，本周美联储不再用“平衡”来形容美国经济的风险，这意义重大，“平衡”的说法意味着官员对前景的看法感到安心。

“这应该是对人们说，我们将花时间来理解目前的状况，”柯普朗对路透称。这是美联储周三会议后高层决策者首次做出公开评论。

美联储12月进行了近10年来首次升息，当时决策者暗示2016年还会升息四次。但随后中国、欧洲和日本经济疲软引起投资者的严重怀疑，他们现预计今年只会升息一次。

柯普朗的评论似乎支持这种谨慎观点。

“综合各方面的情况，我觉得有理由保持耐心，花更多时间评估对美国经济的影响，”柯普朗称。他今年没有决策投票权，但参与所有的讨论。

柯普朗拒绝透露他预计美联储今年会多快升息。

但他表示，全球金融状况吃紧，包括投资级别企业贷款利率上升引起他的注意。

美联储下次会议将在3月召开，届时决策者将公布今年升息速度的新预测。

“不会更快，”柯普朗称。(完)