专访：旧金山联储总裁希望明年利率维持低位且经济强劲成长

路透旧金山12月18日 - 美国旧金山联储总裁威廉姆斯表示，美国联邦储备委员会(美联储，FED)争取明年保持经济蓬勃发展，以提振就业和通胀，而且为了达成这一目标，加息进程将缓慢，但不会遵循可预见的模式。

“每次会议都有可能进行某种形式的调整政策，”威廉姆斯在接受专访谈及美联储议息会议时对路透表示。

美联储自金融危机以来一直维持利率于近零水准，而官员们周三一致支持提高指标利率目标，符合外界普遍预期。

之后注意力立即转向下次调整政策的可能时间。许多分析师认为3月可能性最大，部分原因在于，这次会议恰逢美联储主席叶伦计划举行记者会之时。

美联储决策者仍预期2016年联邦基金目标利率中点为1.375%，暗示明年将升息四次，每次25个基点。威廉姆斯称他的看法与这种预期一致，美联储每年召开八次政策会议。

“你可能会马上得出结论，那就是每隔一次会议升息一次，”威廉姆斯称，意指明年升息的时机选择。“但正如我们在过去几年中学到的那样，经济并不总是沿着预期的路径运行。”

虽然威廉姆斯对于经济的看法比前几年乐观得多，但他表示，联储17位与会官员在本月会议结束时并未击掌庆贺。“我们还没完成任务：通胀无疑仍持续偏低，我认为这多数归因于全球性因素，”他说。

他表示，为了维持强劲的就业增长势头，明年利率需要维持在较低水平，仅能温和上升；他并补充道，“一段时期内经济压力将会加剧。”

他指出，若经济出现意外状况，美联储将在有需要时作出回应。他说，联储决策者甚至可能在叶伦预定不会召开记者会的会议中决定升息。

“首次采取行动时选在有记者会召开的会议上是有道理的，”威廉姆斯称，“但我认为未来这样做的意义并不大。”

叶伦在周三联储决定升息后举行的记者会上还强调，升息尽管要按部就班推进，但未必要遵循每个季度升息25个基点，或者说在日历年中以均匀的速度升息。

**2017和2018年经济无需加热**

在旧金山联储总部进行的长达一个小时的采访中，威廉姆斯表示他预计宽松的美联储货币政策将帮助推动失业率自当前5%的水准下滑，到明年底时降至4.5%左右。

此外，他认为通胀率将在明年升向联储的2%目标水准，因强势美元和能源价格下跌的影响缓解。

他认为2017年经济无需进一步加热，称“我只需要经济稳步增长”。

其次，他表示，随着美联储将目标利率逐步上调至约3.25-3.5%，即他认为的可能的长期中性利率水准，2017和2018年经济增长将进入减速阶段。

**弹药所剩不多**

威廉姆斯表示，他“完全相信”美联储首次升息时机适宜。他指出，即便如此，(此举)“还是可能”--或许有10%左右的机率--会冲击经济，并拖累经济重现衰退。

他表示，若真如此，美联储将毫不犹豫地降息，还可能购买更多债券，或者承诺在一定时期内维持低利率。这些都是金融危机后美联储在利率已处在近零水准的情况下，用来宽松货币政策的工具。

“我们仍面临(政策)工具大多都已充分祭出的局面。就像一个军队火力全开一样，弹药库里已没有多少存货，”威廉姆斯称，“很难让人感觉出胜利或者诸如此类的意味。”(完)