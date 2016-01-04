专访：美国克利夫兰联储总裁倾向于稍快一些的升息节奏

路透旧金山1月3日 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周日表示，虽然她倾向于略激进些的策略，她并不反对美联储其他同事对今年只需加息四次的看法。

梅斯特在接受路透采访时表示，继去年12月中旬首次升息之后，她并不需要看到有明确的通胀证据才支持更多的政策收紧举措。她表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)有可能在任何一次政策会议上采取行动，包括1月稍晚的这次。

美联储上个月自金融危机以来首次收紧政策，但称今年进一步升息将是渐进的过程，并取决于美国的经济情况。美联储17位高层的预估中值显示，2016年将加息四次。

“我对预估中值反映的升息路径感到相当满意...我认为这种看法还不错，”梅斯特在美国经济学会会议间隙接受采访时表示。梅斯特今年轮值成为具有货币政策投票权的委员。

“近期而言我的看法可能更为激进一些，因为我对经济成长的预期更高一些。”

梅斯特预计今年美国经济将增长2.5-2.75%，略高于其他Fed官员的预期中值2.4%。她表示，正是这种乐观预期使她认为，超过四次的升息是合适的。

她的这些评论表明，尽管她可能倾向于采取比美联储主席叶伦乐见的更偏紧一些的政策，但她或许不会提出异议。梅斯特是FED具政策表决权的10位官员之一。

“我认为，采用渐进式路线是合理的，我会关注现在到下次会议之前的经济数据表现，”她表示。

美联储上月如众所预期地展开升息，但由于美联储还在权衡何时再次出手，金融市场可能尚未动摇看法。期货市场交易员现预期美联储今年将仅升息两次或三次。

梅斯特和大多数FED官员一样，预计通胀将随低油价及强势美元两者的影响减退而反弹。

“我认为数据并没有改变通胀动能，”她对路透说。

梅斯特说，对她而言，只要她的预估仍成立，那么有关通胀的证据不见得是她支持升息的必要前提。“现在，我的预期是通胀将逐渐回升至2%。”

美联储的通胀目标位也是2%。(完)