专访：中国债市可能比股市更早纳入全球指数--富时罗素CEO

路透香港10月5日 - 富时罗素行政总裁麦思平(Mark Makepeace)指出，由于中国政府的干预作法，打击了外资对于中国政府改革股市承诺的信心，中国债市可能比中国股市更早纳入全球指数。

麦思平周三向路透表示，中国政府今年稍早开放外资进入国内债市后，一些全球债市指数编制业者纳入中国的脚步有可能快过股市指数公司。

“我看不出有任何理由不能让中国债券指数纳入全球指数，我预期这会在未来一年实现。这块市场已经开放许多，所以这会实现，”麦思平称。

上周，富时罗素表示，不将中国股票纳入旗下新兴市场指数。美国明晟MSCI公司6月时也决定A股尚未达到新兴市场地位。

全球最大的指数编纂机构之一--富时罗素称，中国在开放股市场方面已经做出了积极的举措，不过投资者仍对该国的资本管控和政府直接入市干预等心存忧虑。

纳入全球指数对中国而言将是巨大变化，届时将能从追踪指数的全球共同基金那里吸引到数以百亿美元计的资金流入。

2015年中，中国股市崩跌迫使当局祭出一连串的措施救市，其中包括暂停公司股票交易，此举吓坏了海外投资者。

麦思平称，除取消资本管控外，中国当局还需让外资放宽心，即将会持续推进股市改革。

“A股可能在一到两年内便会被纳入全球指数，但我们还需切实看到外资的参与加大。”他补充道。(完)