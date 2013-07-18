G20应准备好迎接更大的市场波动--G20峰会协调人

* 清晰的讯号传达亦无法阻止波动--Yudayeva

* 中国被呼吁阐明应对经济放缓和金融业困境的方法

* 呼吁欧洲祭出更多刺激需求的举措

路透莫斯科7月17日 - 俄罗斯20国集团(G20)峰会协调人Ksenia Yudayeva周三表示，在美国经济改善使美国联邦储备委员会(美联储/FED)得以缩减货币刺激之际，G20应准备好迎接更大的市场波动。

此前美联储主席伯南克表示，联储仍预计将在今年稍晚开始缩减庞大的买债措施，但他还是保留了在经济前景改变时调整上述计划的选项。

“我们刚刚看到的诸多事件已经证明，未来的波动未必将会减弱--很可能波动更加剧烈。我们应有所准备，”Yudayeva周三接受路透专访时表示。

5月伯南克首次公开暗示将缩减每月850亿美元的购债措施后，股市和债市遭受重创，同时资本逃离新兴市场，转向以美元计价的资产。

Yudayeva表示，即便讯息传达一致，市场仍可能动荡，就像1980年代的拉丁美洲债务危机和1997年亚洲危机时一样，因为市场要适应新的现实情况。

“内容一致且清晰的信息非常重要，但未必能停止市场的波动，它可以略微减轻波动，但无法完全消除。”她在本周G20各国财长和央行官员在莫斯科召开会议前补充称。

Yudayeva目前受聘于俄罗斯总统普京，负责协调今年9月圣彼得堡G20峰会的准备工作。她原先曾担任国家控股银行Sberbank的首席经济学家。

她称，与会官员将寻求中国更明确解释，其计划如何应对本国经济放缓和金融业压力。

“如果中国提供更多信息，就再好不过了。”她表示。

刚从华盛顿返回的Yudayeva还称，美国政府官员继续反对G20国家提出的就控制借贷作出坚定承诺的呼吁。

她补充称，美国的更大关切是欧洲和德国应采取措施，来振兴目前普遍疲弱的经济活动。

“美国人的关注重点不是他们拒绝灵活的中期财政目标，”她称，“主要要求是欧洲人采取一些刺激需求的政策。(完)

(编译 兰秀娟/于春红; 审校 隋芬)

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