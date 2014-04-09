专访：G20会议将聚焦提振全球经济成长--澳洲官员

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透4月8日 - 澳洲一名资深官员周二表示，全球财经领袖本周在华盛顿开会时，将研究各国承诺提振经济成长并整顿经济的细节。
20国集团(G20)2月在悉尼开会时，誓言在五年内将全球经济成长速度额外提高2个百分点，而各国行动计画订于今年稍晚出炉。
“积聚这些成长策略的动能，确为本次会议一大目标，”代表澳洲出席G20会议的财政官员BarrySterland周二接受电话访问时指出。
“本次会议的一大焦点将是以此增长愿景为基础，讨论达到悉尼会议增长目标所需采取的措施。”
澳洲是G20今年的轮值主席国，负责在周五会议结束后起草公报。
Sterland表示，此次会议将讨论“所有的”地缘政治风险，但指出乌克兰紧张局势已在六周前的G20会议讨论过，目前未计划对俄罗斯采取联合行动。
“此问题不在本次会议的议程之内，”Sterland称。(完)
(编译 龚芳/许娜；审校 李爽/徐文焰)
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