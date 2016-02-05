专访：G20可能需在峰会上承诺采取财政政策行动来刺激增长--IIF

资料图片：2011年11月3日，在法国戛纳举行的G20峰会会场外的成员国旗帜。 REUTERS/Dylan Martinez

路透伦敦2月4日 - 国际金融协会(IIF)总裁暨首席经济学家Charles Collyns接受路透专访时称，20国集团(G20)可能需要在即将召开的会议上承诺实施促增长的支出政策，以提振疲弱的全球经济。

G20财经首脑将于2月26-27日在上海会晤。今年初的市场表现堪称有史以来最差之一，决策者在安抚市场方面似乎无可奈何。

油价暴跌、中国出现资本外流，以及人民币贬值预期，都增强了全球衰退忧虑。

Collyns表示，在获得G20明确支持的情况下，希望中国在会上提出未来汇率政策和改革的策略。

但他表示，G20也可以利用这份倡议试图调整增长前景。

“目前所面临一个真正的全球问题仍是缺乏需求，以及过度依赖货币政策来应对需求低迷和通缩的力量，”Collyns表示。

“从一名经济学家的角度来看，如果G20能提供替代性需求来源就太好了，财政政策就是其中一个领域，”他说。

“显然，你不会想中断持续的中期财政政策，但如果能想办法使财政政策更加侧重于增长，则将起到支持作用，并为央行减轻负担。”

一定程度而言，G20面临的困局与2009年4月召开会议时类似。当时的会议决定采取协同刺激举措，以避免全球经济萧条，其中包括相当于国内生产总值(GDP) 2%的财政刺激举措。

自那以来，各央行纷纷下调利率以求经济复苏，其中不乏零利率甚至负利率。日本央行是最新一个实施负利率的央行。

Collyns表示，2009年的举措短期而言有所帮助，但带来了长期问题，特别是新兴市场，仍在为财政和货币刺激措施大爆发付出代价。

人民币方面，包括日本央行在内的很多人暗示，中国应加强资本管制；但Collyns称这将是“一种倒退”，会使中国政府近期开放经济的很多努力半途而废。

“关键是中国对于如何应付当前的压力要了然于胸。如果G20能对中国做出的明确、可靠承诺予以支持，那将是非常有帮助的。”(完)