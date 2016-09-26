专访：全球经济及税务问题将主导华盛顿G20会议--俄罗斯副财长

路透莫斯科9月23日 - 俄罗斯高阶金融外交官员周五表示，国际税务合作及全球经济将成为下月华盛顿20国集团(G20)财经首长会议的焦点。

G20财经首长会议将于10月6日召开，在这之后将召开世界银行/国际货币基金组织(IMF)年度会议，而在这之前几周召开的G20峰会上，领导人们宣示将加强宏观经济政策合作，当时除了就反对保护主义达成共识之外，并未提出任何明确提案。

俄罗斯副财长Sergei Storchak在接受路透专访时表示，“这次议程将非常简单，也就是传统的全球经济议题。”

“财经首长们也需要讨论并开发多边赋税及国际税务合作的议题，解决税基侵蚀和利润转移(BEPS)、资讯分享等等议题。”

Storchak指出，他预期将在明年担任G20轮值主席国的德国，将在华盛顿宣布把永续发展目标作为轮值主席期间推动的要务。

“这是德国的选择，”Storchak称，“原则上对于G20财经首长及央行官员而言，永续发展从未被视为优先处理项目，因在许多G20国家中，财政部会在促进永续发展上并未扮演重要角色。”

他补充称，包括巴西、俄罗斯、印度、中国及南非在内的金砖国家(BRICS)财经首长不会在IMF会议间隙召开会议。

BRICS峰会将于10月15-16日在印度果亚省(Goa)帕纳吉(Panaji)召开。(完)