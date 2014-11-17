专访：中国经济下行压力未解除 需加快推进城镇化摆脱衰退--专家

作者 沈燕

路透北京11月17日 - 如何看待中国经济的增速放缓？去年就做出这种判断的中国宏观经济学会秘书长王建依然充满忧虑。他认为内部产能过剩状况在加剧，外部面临地缘危机，中国经济的下行压力并未解除，而摆脱的唯一方法就是加快推进城镇化。

他在接受路透专访时表示，目前中国经济仍是建立在出口拉动之上的复苏，是极其脆弱和不可持续的。如果明年下半年发生新的国际金融危机，则明年三、四季度的中国经济增长率，就很可能掉到4%以下。

“有人说中国经济目前仍处在探底过程，似乎中国经济自己有个增长的底线，到了底线就会反弹，而我则认为，中国经济的‘底’不是自己能定的，至少对于明年来说，影响中国经济下行的压力会越来越转向海外，要看国际危机的爆发程度会有多剧烈。”王建称。

他认为，中国经济自2007年以来就已经进入了下行过程，到2011年开始显着进入下行过程，其原因都是在国际危机爆发后，失去了国际需求支撑。中国经济走到今天，在大国经济中已达到前所未有的开放度，闭起门来只研究自己的底在哪，肯定是说不清的。

中国三季度GDP同比增速降至7.3%的五年半低点。10月货物贸易出口同比增长11.6%，进口同比增长4.6%。10月贸易顺差454.1亿美元，同比扩大46%。

**产能过剩加剧**

王建指出，中国的经济结构矛盾表现为工业化超前、城市化滞后并导致目前产能过剩加剧。

他分析指出，中国目前生产过剩的情况越来越严重，2013年前九个月新开工项目计划总投资的增速是13.3%，新增固定资产的增速是17.7%，去年已经出现了产能释放速度快于新增投资速度的局面。

今年前九个月新开工项目计划总投资的增速是14.4%，新增固定资产的增速是22.3%，两者相差近8个百分点，去年同期是相差4个多百分点。产能过剩更加严重。虽然2014年前九个月新增固定资产投资的增速，比前八个月回落了2.1个百分点，略有一点安慰，但是产能的释放仍然是比去年明显加速。

他指出，国务院发展研究中心的中国企业家调查系统针对五千家企业调查显示，大概中国已经连续三年产能利用率在75%以下，而75%在战后的发达国家就是一个衰退的标准。

“美国刚刚公布的9月份产能利用率都达到78%，而我们是还在往下掉。问题的严重性还在于，我们产能过剩的矛盾到现在为止不是在缓解，而是在加重。现在中国的经济增长完全是变成了系于出口一线，出口能持续吗？”王建不无忧虑地称。

中国10月工业同比增速时隔一个月再度滑落至8%下方，投资增速亦进一步放缓，都表明经济下滑压力依然很大。分析师普遍预计四季度经济增速可能进一步放缓。

**化解结构矛盾唯有加快城镇化**

王建曾在去年就预言中国经济今年仍会下行，因为实质性的调整没有出现，生产过剩会更加严重，中国目前还处在产能释放高峰。从今年的情况来看他认为这个判断依然有效。

他表示，今年三季度中国GDP增速至7.3%，工业增加值增速也回升8%，主要是因为贸易拉动，因为9月份出口增速一下反弹到15%以上。但靠外贸拉动的增长不可持续。

他认为，中国要化解产能过剩加剧的矛盾，最好的着力点就是大力推进城市化，以释放出巨大内需，不断走低的产能利用率就会提升，而且会引发出巨量的新投资。

王建分析指出，如果在未来十年通过推进城镇化，把产能利用率从目前的七成提升至正常的九成，不用增加投资都可以把经济增长率每年提升1个百分点，同时城市化还会催生新投资以及提升消费和服务业比重。

他表示，新一届政府主要是在政治方面进行新一轮建设，同时希望通过市场化改革注入新活力，这些工作都是及时而必要的。而当危机真正到来了，逼着中国必须转型时，唯一的一条路就是城镇化。

“大力推进城市化，可以使中国的经济增长率继续在未来20年保持9%的增速。”王建称。

但他不无遗憾地提到，可惜的是，直到目前真正具有意义的城市化调整始终没有展开，宏观调控主要集中在货币刺激，改革主要集中在向企业放权和产权进一步市场化，即“混改”。

“企业获得再多的市场权利，没有收入分配体制改革配合，增加的利润也不会自动拿出来给工人涨工资，反而会成为加重生产过剩的力量。”王建说。（完）

(审校 杨淑祯)

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