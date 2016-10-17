专访：通用电气寻求加强与中方伙伴合作 提高“一带一路”沿线营收

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京10月14日 - 美国通用电气(GE)(GE.N)预计，会在中国“新丝绸之路”沿线与中国基础设施公司加强合作，将促使该公司的第三方国家营收大幅增长。
通用电气副董事长庄睿思(John Rice)周四表示，GE寻求与中国工程、采购和建筑公司在“一带一路”沿线65个国家加强合作。
庄睿思表示，通用电气涉及中国的第三方国家年度营收目前为约10亿美元，该数字可能跳升至逾50亿美元，而且可能达到100亿美元。
“能源领域将会是中短期内有很多动作进行的领域，”庄睿思在通用电气为中国供应商举办的行业峰会间隙对路透记者表示。
与德国邮政(DPWGn.DE)旗下的敦豪集团(DHL Group)、及重型机械制造商卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)等诸多西方企业一样，GE也从中国国家主席习近平2013年启动的“一带一路”中嗅到了商机。
GE在中国拥有34家合资企业、22,000名员工。中国经济放缓以及政府开展反腐行动，也影响到了GE在华销售，在此之际第三方的合作项目亦可提振公司营收。
庄睿思称，中国区的营收去年增长1%至约80亿美元，今年还将“略有”提高。
“基建项目获批需要更长时间...”他补充道。“我们对此倒并不感到心焦。看不出中国有什么事情需要我们对中长期策略作出哪怕一点点变动。”
为支持其他国家，GE中国区还将出口金额为50亿美元的设备和服务。(完)
(编译 杜明霞/王琛；审校 白云/郑茵)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
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