专访：退欧后仍想达成慷慨贸易协定 英国想法不切实际--德国官员

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透法兰克福3月6日 - 德国一位部长Tarek Al-Wazir周一称，英国若期望在退出欧盟后仍能与后者达成慷慨的贸易协定，就不免有些“天真”。他并称法兰克福将把业务从伦敦抢走。
法国一直毫不掩饰想抢伦敦生意的野心，但德国政界基本避谈这种立场，Tarek Al-Wazir此番发言表明德国有意从英国退欧中获益，这可能会使英国与欧盟达成贸易协定一事变得更加复杂。
Al-Wazir是德国工业中心黑森州的一位部长，他向路透表示，英国政要希望达成慷慨的贸易协定，这是不切实际的。
“相信各国只是坐等英国在退欧后与欧盟达成贸易协定，这种想法很天真，”他说。“不管是谁，想要通过减税来吸引企业，都不要指望能获得慷慨的贸易协定。这种事情不会发生。”
Al-Wazir还预计，欧元清算业务将从伦敦迁至法兰克福等其他金融中心。这项业务涉及规模以万亿(兆)欧元计算，Al-Wazir正负责推动此事。
德意志交易所(DB1Gn.DE)和伦敦证券交易所集团(LSE)(LSE.L)的合并谈判若告吹，可能会令这件事更加复杂。一些观察人士预计，LSE目前更有可能将清算业务迁至其在巴黎的业务部门。(完)
(编译 汪红英；审校 郑茵)
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