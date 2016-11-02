专访：广发证券将扩大国际版图 海外收入占比明显提高--高层（更新版）

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发稿 陈敏／林琦

路透香港11月2日 - 中国大型券商--广发证券(000776.SZ)(1776.HK)高层指出，中国公司和居民全球化资产配置将给国内投行带来巨大机遇，未来广发证券将以香港子公司广发香港为核心，打造海外业务统一平台，公司国际化业务收入占比将会有明显提高。

广发证券战略发展部总经理李风华对路透表示，未来该公司将根据客户需要，择机在纽约、巴黎、新加坡、日本和韩国等全球主要金融市场继续延伸业务触角，逐步完善公司的国际版图。

“中国境内居民财富的全球资产配置及中国企业走出去的需求非常迫切，这将给券商的财富管理、企业融资及并购业务带来巨大的空间。”他说。

他指出，随着“一带一路”和人民币国际化、资本市场双向开放等国家战略和金融改革措施的推进，国内企业和投资者的国际视野逐步打开，激发了客户跨境融资、投资、并购、风险管理等方面的大量需求。

同时，由于汇率波动加剧，企业、居民和金融机构均存在规避汇率风险和全球配置资产的需求，国际业务的发展还有很大市场空间。

此外，国内资本市场必将逐步跟国际接轨，海外投资者对于中国资本市场的投资需求也在不断增加，植根境内资本市场的中资券商亦有机会为海外投资者提供专业服务。

李风华表示，广发证券的目标是以广发香港作为国际化战略的主要平台，做大做强国际业务，大幅提升国际化业务收入占公司整体收入的比例，从而形成境内外相对均衡的业务结构。

目前广发证券已在香港、伦敦和温哥华等地设立了分支机构。去年该公司利用H股募集资金分两次增资广发控股（香港）公司，计划注入共计近100亿港元资金，这将使广发香港的净资产在香港中资券商中处于第一梯队水平。

据广发证券2015年报，广发控股（香港）公司去年分别实现营收和净利5.21亿元人民币和2.16亿元，占公司整体营收和净利的比例均为1.6%。

李风华称，广发证券将充分发挥母公司与香港子公司的协同优势，为客户提供境内境外、多资产品种以及打通企业融资、兼并收购、产业整合等业务链条的投资银行综合金融服务，帮助投资者实现财富的保值增值，帮助企业转型升级、做大做强。

**明年券商业绩谨慎乐观**

今年前三季国内券商业绩普遍同比大幅下滑，不过李风华指出，去年的高基数是今年券商业绩下滑的重要原因；但即便如此，对于大多数公司而言，今年所取得的业绩也算的上是历史第二高的水平。

他表示，虽然今年权益二级市场表现不佳，导致权益自营和股票交易业务受到较大影响，但债券二级市场仍处在牛市中，债券自营业务和债券类资产管理业务表现亮眼；另外，包括债券融资、股权融资以及资产证券化等直接融资业务也继续保持高速增长。

“因此，从历史来看，今年的证券行业实际上仍然是处在一个相对较好的市场环境中。”他说。

稍早公布的广发证券三季报显示，今年前三季该公司实现净利61.85亿元，同比下降40.45%。

展望明年，李风华表示，基于对明年证券行业的整体经营环境继续向好的判断，明年券商的业绩增长持谨慎乐观的态度。

从券商最重要的三大业务板块--零售经纪、投资银行和自营投资来分析，他认为，在中央政府防范风险、经济逐渐企稳的大背景下，明年A股出现大幅波动的可能性不大，行业佣金率的降幅也已经放缓，明年券商经纪、融资融券和权益自营的收入仍可维持今年水平。

他进一步指出，国内货币政策继续大幅宽松的空间已不大，债券投资收益在今年高基数的影响下，明年可能同比有所下滑；而在中央盘活存量，推进供给侧改革，推动金融改革的背景下，直接融资市场依然会得到较快发展，特别是并购、资产证券化等业务，预计会维持目前的高速发展态势，因此券商的投资银行业务明年依然有较大的发展空间。（完）