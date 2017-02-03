专访：日本生命保险CIO称全球债券收益率触底 日债仍没有吸引力

图为日元和美元纸币。 REUTERS/Shohei Miyano

路透东京2月2日 - 日本最大的民间保险商--日本生命保险投资总监(CIO)Hiroshi Ozeki 周四表示，该公司认为全球债券收益率已经触底，只有日本超长期公债收益率升到1%以上，其才会购买这类债券。

Hiroshi Ozeki接受路透专访时还表示，如果特朗普执政期间美国有更多机会，该险商将考虑增加基础设施债券的投资，比如收费公路和桥梁等。

“去年是(全球债券收益率下行趋势的)转折点，因负利率成本超过回报，决策者也认识到这一点，”他说。

美国联邦储备委员会(美联储，FED)在2015年底开始加息，随后欧洲央行去年表示将降低购债规模。

日本央行也在9月开始采用新的政策框架--外界认为此举是为了缓冲去年1月实施的负利率政策带来的负面影响。

这意味着2017年投资债券会比较艰难，尤其是在日本。Ozeki称，本财年日本债券投资总回报为负，为逾10年来首见。

他补充称，只有当20年至40年期等超长期债券收益率升穿1%时，才有理由购买日债。

40年期日债收益率周四升至近一年高位1.015%，但较短期公债收益率仍在零以下。20年期公债收益率报0.690%。

Ozeki说，在外国债券中，日本生命保险购买的欧洲债券规模可能超过美债。一些日本机构投资者一直在购买外国债券，来替代已经不具备吸引力的日本债券。

日本生命保险总资产规模为63万亿日圆(5,600亿美元)。(完)