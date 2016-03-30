专访：通用汽车在美国的市场份额将保持稳定--北美业务总裁

路透底特律3月29日 - 通用汽车(GM.N)北美业务总裁Alan Batey周二对路透表示，在不大幅丧失市场份额的前提下，该公司计划今年将售予美国租车公司的汽车数量减少8-9万辆。

通用汽车2014年售予美国租车公司的汽车数量约为44.9万辆。Alan Batey称，2015年降至40万辆，今年预计将向日常租车市场出售约31至32万辆汽车。

向租车公司销售汽车通常利润率较低，而且压低新车价值。通用汽车此前没有详细说明过对汽车租赁企业减少售车规模的细节。

截至2月底，通用汽车的美国市场份额从上年同期的18%降至17.3%。Batey称，市场份额应稳定在17%以上，这反映来自个人和零散买家的需求强劲。目前通用汽车在美国市场的份额仍是车企中最高的。

Batey称，“没什么因素会让我认为，今年我们的市场份额将跌至17%以下。”

通用汽车削减对租车企业的汽车销售令投资者和分析师大感意外。本月稍早该公司公布，尽管美国市场总体上升，但公司2月在美国的销售下降1.5%，主要是因为对租车企业的销售降低。

尽管企业获利丰厚，但通用汽车今年以来股价累计跌8%，周二收报31.19美元，这低于公司破产后首次公开上市(IPO)的价格。股价表现低迷，反映投资者担心通用汽车的销售周期正接近峰值。

过去通用汽车、福特汽车(F.N)和菲亚特克莱斯勒汽车(FCAU.N)以及一些外国竞争对手，经常减价并按微利向租车公司销售汽车，籍此抵消零售销售的下挫。

但Batey称通用汽车意欲逆市而为，将此类销售在美国市场的比重从过去逾20%降至9-12%。

他并称，该公司还计划改善库存情况，使其与市场形势更加贴近。根据Automotive News编纂的数据，截至3月1日，通用汽车的库存可满足美国销售67天，低于福特及菲亚特克莱斯勒。

Batey称，通用汽车逐步削减了某些汽车的产量，但在增加其他车型的生产，比如中型皮卡。(完)