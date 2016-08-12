专访：中国黄金投资需求大增 平衡型投资者黄金资产配比建议2-10%--WGC

作者 孙琦子

路透北京8月12日 - 随着上半年黄金价格迅猛上涨，中国黄金市场出现特殊行情：金饰需求下滑，拖累整体黄金总需求出现下降；但同时黄金投资需求大幅增加，占总需求比重已经从2013年的20%攀升至40%。

世界黄金协会(WGC)中国区董事总经理王立新在接受路透专访时指出，今年以来中国投资者大幅增持黄金ETF，目前看来ETF的增长还在持续，但增幅已在放缓，金价涨幅也在放慢。对于平衡型投资者，建议持有黄金占总资产的比重为2-10%。

而中国未来要提高在黄金市场的定价权，就要增强市场开放程度，黄金市场能够更多的松绑，才能够看到中外双方市场之间完全的融合，还要进一步推进人民币国际化。

“今年上半年是有记录以来全球黄金投资需求首次超过金饰需求，大家倾向于买更安全的资产。在中国金饰还是更多一点，但是投资的比重在增加。”王立新称。

他表示，投资者倾向于选择一些成本较低的投资产品如黄金ETF，目前机构投资者的比重正在增加。还有许多投资者直接通过银行购买上海黄金交易所的小金条，相对比在金店里购买的要便宜，这部分需求也在增加。

全球黄金ETF的投资者中约60%为个人投资者，40%是机构投资者，中国的投资比例与此基本一致。根据世界黄金协会统计，今年6月末中国投资者持有的ETF存量为24.4吨，几乎在去年底的基础上增长了4倍；7月末更是达到34.8吨。今年前六个月，中国黄金ETF保有量价值从2.15亿美元一路增长，目前已超过10亿美元。

但由于黄金价格上涨过快，中国金饰需求持续下滑，二季度同比下降15%。

王立新认为，中国整体黄金需求量下降与国内经济形势有很大关系，而且不同于西方国家消费者较青睐K金饰品，中国消费者往往更喜欢足金饰品，而足金饰品对金价的敏感度更高。考虑到上半年金价大幅上涨且波动剧烈，消费者的金饰需求被暂时搁置。

“一方面考虑到现在经济状况不太稳定，大家不太敢花钱，”他称，“另一方面价格高了而且波动大，消费者可能考虑缓一缓。”

不过他也表示，目前中国消费者对于金饰的消费习惯已经有了调整的苗头，对于21-30岁的年轻消费者而言，K金饰品比足金饰品更受欢迎。而黄金业者也已经顺应这一趋势，增加了对K金饰品的投资。

他指出，尽管看起来ETF的增长还在持续，但过去一两个月增长的幅度在下降，金价涨幅也在放缓。对于平衡型投资者而言，建议持有黄金占整个资产的比重为2-10%，以平衡投资组合。

“我们鼓励大家去买黄金的目的更多是平衡投资组合，长期持有，而不是纠结它每一天的价格。”他称，“作为一个普通的投资者，可能很难分析判断准确金价的波动方向，基本上是猜，赢面就不是很大。”

中国证券网此前援引中国黄金协会称，中国上半年黄金产量同比增长0.16%至229.102吨，黄金消费量同比减少7.68%至528.52吨。上半年黄金消费中，首饰消费用金340.64吨，同比下降17.38%；金条用金同比增加25.33%；金币用金同比增加17.27%；工业及其他用金同比下降0.30%。

对经济前景的不确定，全球量化宽松仍在持续，以及英国脱欧、地缘冲突加剧等因素，导致全球避险情绪高涨，今年上半年金价涨势迅猛，为逾35年金价表现最为强劲的半年。据WGC数据，今年上半年按美元计价黄金价格GOL=上涨19.2%，以英镑计价黄金上涨37%，按人民币计价的涨幅和印度卢比一样，达到27%。

**增加中国黄金定价权还需进一步国际化**

尽管中国已成为世界最大黄金生产国和消费国，但在黄金定价方面中国并没有多少话语权。在王立新看来，中国的黄金市场并未完全开放，与国际市场的联动并不强，对黄金的定价的参与度就大打折扣；中国未来要提高定价权，就要增强市场开放程度，并进一步推进人民币国际化。

“中国的黄金市场不是完全开放的，进出口还是受限制的，大部分还是在国内做交易，通过正规渠道出去还受很多限制，跟国际市场上的联动还需加强。目前供需的影响没有完全释放，对定价的参与肯定就少。”他称。

不过他也指出，过去几年中国商业银行参与黄金市场的力度、密度、深度越来越大，上海黄金交易所的国际板也增加了中外沟通，同时中国银行、建设银行、工商银行和交通银行已经加入伦敦金银市场协会，成为新的做市商、参与黄金定价机制，在国际上参与国际定价的权利就会更大。

而未来要进一步提高中国的定价权，要增加中国市场的开放程度，而且黄金国际化和人民币国际化相配合。

“黄金作为一种有非常强货币属性的商品，可以自由兑换成任何货币，”他说，“随着人民币市场逐步打开，对黄金的限制也会逐渐放开，中国黄金市场未来对国际的影响会更大，现在已经有所体现。”

至于中国上海黄金交易所今年4月推出人民币对上海金的定价交易，王立新认为，它的意义并不在于某一时点的交易量，而在于一种能够实际反映整个市场供需的价格机制形成了。

“原来的价格机制是单一的，一个客户对一个客户的，现在这种上海金的价格机制反映了每天两个时段，整体市场供需平衡的价格，”他说，“ 参照中国黄金市场的供需状况，人民币表现的金价，更具参考价值。”（完）