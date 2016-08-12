专访：中国黄金投资需求大增 平衡型投资者黄金资产配比建议2-10%--WGC

《路透早报》--1月16日
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)
作者 孙琦子
路透北京8月12日 - 随着上半年黄金价格迅猛上涨，中国黄金市场出现特殊行情：金饰需求下滑，拖累整体黄金总需求出现下降；但同时黄金投资需求大幅增加，占总需求比重已经从2013年的20%攀升至40%。
世界黄金协会(WGC)中国区董事总经理王立新在接受路透专访时指出，今年以来中国投资者大幅增持黄金ETF，目前看来ETF的增长还在持续，但增幅已在放缓，金价涨幅也在放慢。对于平衡型投资者，建议持有黄金占总资产的比重为2-10%。
而中国未来要提高在黄金市场的定价权，就要增强市场开放程度，黄金市场能够更多的松绑，才能够看到中外双方市场之间完全的融合，还要进一步推进人民币国际化。
“今年上半年是有记录以来全球黄金投资需求首次超过金饰需求，大家倾向于买更安全的资产。在中国金饰还是更多一点，但是投资的比重在增加。”王立新称。
他表示，投资者倾向于选择一些成本较低的投资产品如黄金ETF，目前机构投资者的比重正在增加。还有许多投资者直接通过银行购买上海黄金交易所的小金条，相对比在金店里购买的要便宜，这部分需求也在增加。
全球黄金ETF的投资者中约60%为个人投资者，40%是机构投资者，中国的投资比例与此基本一致。根据世界黄金协会统计，今年6月末中国投资者持有的ETF存量为24.4吨，几乎在去年底的基础上增长了4倍；7月末更是达到34.8吨。今年前六个月，中国黄金ETF保有量价值从2.15亿美元一路增长，目前已超过10亿美元。
但由于黄金价格上涨过快，中国金饰需求持续下滑，二季度同比下降15%。
王立新认为，中国整体黄金需求量下降与国内经济形势有很大关系，而且不同于西方国家消费者较青睐K金饰品，中国消费者往往更喜欢足金饰品，而足金饰品对金价的敏感度更高。考虑到上半年金价大幅上涨且波动剧烈，消费者的金饰需求被暂时搁置。
“一方面考虑到现在经济状况不太稳定，大家不太敢花钱，”他称，“另一方面价格高了而且波动大，消费者可能考虑缓一缓。”
不过他也表示，目前中国消费者对于金饰的消费习惯已经有了调整的苗头，对于21-30岁的年轻消费者而言，K金饰品比足金饰品更受欢迎。而黄金业者也已经顺应这一趋势，增加了对K金饰品的投资。
他指出，尽管看起来ETF的增长还在持续，但过去一两个月增长的幅度在下降，金价涨幅也在放缓。对于平衡型投资者而言，建议持有黄金占整个资产的比重为2-10%，以平衡投资组合。
“我们鼓励大家去买黄金的目的更多是平衡投资组合，长期持有，而不是纠结它每一天的价格。”他称，“作为一个普通的投资者，可能很难分析判断准确金价的波动方向，基本上是猜，赢面就不是很大。”
中国证券网此前援引中国黄金协会称，中国上半年黄金产量同比增长0.16%至229.102吨，黄金消费量同比减少7.68%至528.52吨。上半年黄金消费中，首饰消费用金340.64吨，同比下降17.38%；金条用金同比增加25.33%；金币用金同比增加17.27%；工业及其他用金同比下降0.30%。
对经济前景的不确定，全球量化宽松仍在持续，以及英国脱欧、地缘冲突加剧等因素，导致全球避险情绪高涨，今年上半年金价涨势迅猛，为逾35年金价表现最为强劲的半年。据WGC数据，今年上半年按美元计价黄金价格GOL=上涨19.2%，以英镑计价黄金上涨37%，按人民币计价的涨幅和印度卢比一样，达到27%。
**增加中国黄金定价权还需进一步国际化**
尽管中国已成为世界最大黄金生产国和消费国，但在黄金定价方面中国并没有多少话语权。在王立新看来，中国的黄金市场并未完全开放，与国际市场的联动并不强，对黄金的定价的参与度就大打折扣；中国未来要提高定价权，就要增强市场开放程度，并进一步推进人民币国际化。
“中国的黄金市场不是完全开放的，进出口还是受限制的，大部分还是在国内做交易，通过正规渠道出去还受很多限制，跟国际市场上的联动还需加强。目前供需的影响没有完全释放，对定价的参与肯定就少。”他称。
不过他也指出，过去几年中国商业银行参与黄金市场的力度、密度、深度越来越大，上海黄金交易所的国际板也增加了中外沟通，同时中国银行、建设银行、工商银行和交通银行已经加入伦敦金银市场协会，成为新的做市商、参与黄金定价机制，在国际上参与国际定价的权利就会更大。
而未来要进一步提高中国的定价权，要增加中国市场的开放程度，而且黄金国际化和人民币国际化相配合。
“黄金作为一种有非常强货币属性的商品，可以自由兑换成任何货币，”他说，“随着人民币市场逐步打开，对黄金的限制也会逐渐放开，中国黄金市场未来对国际的影响会更大，现在已经有所体现。”
至于中国上海黄金交易所今年4月推出人民币对上海金的定价交易，王立新认为，它的意义并不在于某一时点的交易量，而在于一种能够实际反映整个市场供需的价格机制形成了。
“原来的价格机制是单一的，一个客户对一个客户的，现在这种上海金的价格机制反映了每天两个时段，整体市场供需平衡的价格，”他说，“ 参照中国黄金市场的供需状况，人民币表现的金价，更具参考价值。”（完）
(审校 乔艳红)
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