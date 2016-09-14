专访：希腊劳工部长称不能遵从IMF所要求的劳工改革

路透雅典9月14日 - 希腊劳工部长卡卓加洛斯(Georgios Katrougalos)周一在接受路透专访时说，希腊将告诉其债权人该国不能遵从国际货币基金组织(IMF)所要求的劳工改革。IMF将劳工改革作为支持对希腊发放第三轮金援的条件。

希腊左翼政府认为，IMF的要求剥夺了劳工进行集体薪资和条件谈判的权利。若希腊与IMF在此问题上谈崩，则可能会妨碍其获得860亿欧元(960亿美元的)纾困资金，并可能打击对纾困方案的整体信心。

卡卓加洛斯的上述表态是在欧盟-IMF代表团负责人就希腊纾困进展进行谈判的几小时之前发出的。他说，希腊将竭力争取保留集体谈判，他还称IMF“太走极端”。

“我们希望重启集体谈判，因为这是欧洲社会模式的核心，”卡卓加洛斯说。根据之前的纾困方案，集体谈判已被削弱。

欧盟和IMF称，缺乏弹性的劳动力群体使希腊缺乏竞争力，导致该国经济不景气，但接近债权人的消息人士说，IMF尤其反对希腊政府试图恢复旧的集体谈判制度的任何努力。(完)