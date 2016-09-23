专访：中远预计2018年希腊比雷埃夫斯港进入全球前30名--PCT总经理

路透雅典9月22日 - 中远比雷埃夫斯集装箱码头有限公司(PCT)董事总经理傅承求周四对路透表示，中远航运(600428.SS)计划到2018年将希腊最大港口--比雷埃夫斯港(OLPr.AT)的集装箱吞吐能力提高35%。

中远航运是中国最大的航运公司，拥有全球第四大集装箱运输船队。该公司上月以2.805亿欧元(3.155亿美元)收购比雷埃夫斯港51%的股份。这是希腊自2009年债务危机以来一宗规模最大、也最具战略意义的民营化项目。

傅承求表示，中远计划使希腊成为连接亚洲与东欧贸易的转运中心，希望到2018年该港口的集装箱吞吐能力提高至500万标准箱(TEU)。这是自中远接掌该港口以来，傅承求首次接受采访。

“如果我们达到这个水平...比雷埃夫斯港将跻身全球前30大集装箱港口之列，”他在其装饰有欧盟、中国和希腊国旗的办公室中表示。

根据网站PortEconomics的数据，该扩张计划将让比雷埃夫斯港从欧洲第八大最繁忙的集装箱港口跃升至第五大，挤下西班牙的阿尔赫西拉斯(Algeciras)和瓦伦西亚(Valencia)。

中远自2009年以来一直透过PCT来经营两个比雷埃夫斯港的货物码头。

中远已斥资数以百万计欧元来升级港口设备，而去年的年吞吐量已较2010年的88万TEU增长逾两倍至330万TEU，预期今年将达到370万。

傅承求表示，比雷埃夫斯港的世界排名从2010年的93名，一举窜升至去年的44名。

去年比雷埃夫斯港的总营业额约为1亿欧元，其中集装箱业务就占了超过一半。(完)