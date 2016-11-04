专访：香港保险业监管局主席郑慕智淡化中国对赴港投保的限制

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透香港11月3日 - 香港新任保险监管官员表示，中国民众对于香港保险产品需求将因产品优质维持强劲；目前北京当局正采取行动阻止资本外流。
香港保险业监管局主席郑慕智在接受路透专访时表示，他预期保险业监管局在明年初全面运作后，将与中国保险监督管理委员会讨论此事。
“香港是自由经济，我们欢迎任何人来到香港购买保单，我们也拥有可以提供给包括中国民众在内的全球性优质产品。”
中国最大信用卡服务供应商银联上周收紧利用银行卡及信用卡购买香港保险产品的规定，令人担心当地保险商营收将受冲击。
郑慕智表示，他希望银联的限制措施不会伤及此间保险业，因为香港仍有许多合法购买产品的管道，而内地民众将持续受到香港更为优质的表险产品所吸引。
他补充称，保险业监管局尚未与中国保监会沟通，但预期不久后将会讨论此事。
“这绝对是无法避免的，这是我们需要一同合作的事。”(完)
(编译 张明钧; 审校 张荻)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
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