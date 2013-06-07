专访：华为将继续与英国政府沟通 计划增加在英投资

路透成都6月7日 - 华为执行长周五表示，公司将继续与英国政府及有关各方进行对话，此前英国国会议员对华为参与英国重要的网络基础建设一事表达了忧虑。

之前有英国议员表示，在大臣们不知情和未审查的情况下，不应许可华为深度参与规模高达数十亿英镑的交易，为英国最大的电讯运营商英国电讯(BT.L)提供设备。

华为轮值执行长郭平向路透表示，华为将继续与英国政府进行沟通，并计划增加在英国的投资。华为是全球第二大电信设备制造商。

“我们会继续就此事与英国政府及有关方面进行沟通，我们也会感谢他们在过去12年间对公司的支持，”郭平在成都出席一场商业会议间隙接受采访时这样表示。

“我们将在力所能及的范围内继续扩大在英国的投资。”

目前正值欧美对华为参与通讯基础设施建设可能引发的安全问题愈发感到忧虑。

华为由曾经加入中国人民解放军的任正非在1987年创立，并受到美国和澳洲等国家的调查，因被怀疑与中国政府存在关联。(完)

(编译 梁睿雪; 审校 王洋/郑茵)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。