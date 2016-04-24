（更正）专访：中国工商银行敦促加拿大银行业者刺激人民币交易量--高管(4月21日)

2013年5月11日，图为人民币纸币和一枚硬币。 REUTERS/Petar Kujundzic

(因英文原文有误，更正第10段C.J. Gavsie的职衔)

路透多伦多4月21日 - 中国工商银行高管表示，北美第一人民币中心多伦多的交易活动未能达到启动时外界期待的高水平，当地银行业者应做出更大努力刺激交易增加。

多伦多人民币中心于一年多之前启动，其目的是培养与中国之间的贸易和投资活动。中国已经是加拿大第二大贸易伙伴。

工银加拿大分行的资金部主管Min Gao表示，成交量有所增长，但并未达到启动时期待的“很高”水平。该行是设在加拿大的官方清算行。

Gao没有说明所谓“很高”的预期具体是多少；但他确认，工行加拿大子行启动头一年约有50亿美元的交易量，其中多数来自美国，包括工商银行的美国分行。

根据加拿大亚太基金会网站的数据，2015年中加两国贸易规模为850亿美元。

该中心使在中国境外处理人民币支付成为可能，使人民币更容易获得，并规避了跨境支付的相关成本。

然而，多伦多面临着来自香港等其他人民币中心的竞争。香港从充沛的流动性中获益匪浅。

Gao表示，增强多伦多人民币中心的流动性将降低成本，同时可进一步帮助人民币计价金融产品的开发。

“我们希望当地银行充分利用这样的关系，”Gao表示，并称若加拿大银行业者向零售与公司客户提供更广泛的产品，那么各方对该中心交易的参与度将会提升。

BMO资本市场的全球固定收益、商品及货币和中国资本市场总经理C.J. Gavsie表示，为提高人民币在加拿大的使用活跃度而设计的部分产品已经推出，包括可进行人民币存借款。人民币现金支付和对冲产品也已推出，但企业找到交易对手、调整长期合约以及修改付账条款并不方便。

除了外汇交易，根据中国的合格境外机构投资者制度(QFII)，加拿大投资者在中国资本市场有500亿元人民币(77.3亿美元)的投资额度。

但Gavsie称，中国改革进程的改变令投资者产生困惑，也抑制了市场活动。

汇丰银行加拿大分行的环球银行与市场主管Jason Henderson称，多伦多人民币中心的发展十分缓慢，也是因为投资者针对中国增长减速作出调整。

他说，中国经济减速和人民币去年8月贬值，令投资者对人民币资产的兴趣减弱。(完)