专访：IMF副总裁称融资环境紧缩或压制亚洲经济增长

路透华盛顿4月10日 -国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之表示，随着美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减大规模刺激举措，亚洲新兴国家金融环境紧缩程度超过预期，这可能令该地区经济成长承压。

但筱原尚之称，即便美联储考虑未来加息，亚洲出现巨额资本流出的可能性也很小。

“直至最近的观察发现，市场正逐步脱离超宽松的环境，这是一种大趋势。金融环境收紧对新兴经济体会有些负面影响，”筱原尚之周四对路透表示。

他说，另一方面，新兴经济体会从发达经济体的反弹中受益，特别是美国的经济复苏。

“这是正面因素和负面因素的较量。”

美联储推出大规模刺激造成冲击，如今又缩减刺激，撼动金融市场，新兴亚洲国家无法置身事外。这使得一些新兴国家对发达国家央行沟通其政策意向的方式怨声载道。

筱原尚之表示，无法排除美联储沟通问题再次导致市场不稳的可能性，尽管这不太可能导致大量资金流出亚洲。

关于日本央行持续超宽松政策，将得以缓解美联储缩减刺激对亚洲市场冲击的想法，筱原尚之并不这么认为。他表示，日本央行挹注大量的资金，迄今对海外市场的影响并不大。

日本央行在去年4月推出密集货币刺激举措，誓言透过积极资产买进把基础货币提高一倍，藉此让通胀率在约两年内达到2%。

政策目标之一就是推动日本投资者将资金撤离日本政府公债，转而投向较高风险资产如股票和海外资产，不过这种情况还没怎么出现。

“我们将看到(这种情况)逐步出现，但这需要时间，”他说。“目前而言，日本资金外流尚未对新兴市场产生很大影响。”

筱原尚之还重申其观点，即日本央行现在已经实施了足够的刺激措施，鉴于通胀预期正稳步上升，无需进一步放宽政策。

“即便经济在一定程度上恶化，过度依赖货币政策会让央行在将来更难以重建市场信心，”他表示。

日本央行总裁黑田东彦周二排除了短期内再度放宽政策的可能性，强调日本正处于实现央行物价目标的道路上。

但许多市场人士依然保持怀疑，预期日本央行将在未来几个月再次行动。他们警告称由于上调消费税注定会打压经济，物价上涨可能不会大幅加快。(完)

(编译 李爽/戴素萍/王兴亚；审校 徐文焰/侯向明)

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