专访：IMF副总裁欢迎日央行货币宽松举措 警示潜在风险

路透华盛顿4月16日 - 国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之周二表示，日本央行积极放宽货币政策是受欢迎的经济刺激举措，但可能导致未来债券收益率大涨，除非拿出可靠的财政整顿路径图。

筱原尚之称，自日本央行推出扩张性货币政策行动以来的日圆跌势并不过度，这将帮助日本经济摆脱停滞。

“当前的日圆走势不算振荡，是日本央行货币政策带来的结果。我们不应该否认日圆下跌是货币宽松举措带来的诸多正面效应之一，”筱原尚之接受路透访问时说。

一些分析师担心日圆进一步贬值，提高了进口成本，对经济可能造成损害而非起到支撑作用。但筱原尚之并不这么认为。

“当日圆走势偏向某个方向时，总是会有从中受惠的领域，也会有因此受损的领域。总括来看，我们认为日圆疲软对日本经济是有利的，”他表示。

自从日本央行4月4日推出激进货币政策以来，日经指数曾升至近五年高位，日圆兑美元则跌至约100日圆的四年低位。

筱原尚之乐见央行推出扩张性政策，但呼吁首相安倍晋三政府进行结构性改革及松绑管制以促进经济永续成长。

他警告称，如果政府不能推进财政改革，且市场将日本央行购债解读为公共债务货币化，则央行大举购买债券或将在长期内推升债券收益率。

“我们欢迎日本央行推出的大规模货币宽松措施，但这样并不足够。日本还需要进行结构性改革、放松监管以及可信的长期财政改革计划，”他说。

筱原尚之表示，日本央行公开讨论退出超宽松政策的策略还为时尚早。

“从大规模量化宽松政策中退出并非易事。这就需要谨慎行事，仔细研究各种选项。与市场密切沟通同样至关重要，”他补充称。

日本央行的巨额购债计划已经导致债券市场出现一些波动，10年期公债收益率一度跌至纪录低位0.315%，之后回升至0.590%。

筱原尚之称，波动可能是暂时的，随着市场人士渐渐习惯于日本央行大规模购债,债券市场将会逐渐回稳。(完)

(编译 王兴亚; 审校 张涛)

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