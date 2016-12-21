专访：废钞行动对印度经济的冲击将持续至明年3月--政府顾问

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新德里12月21日 - 印度总理莫迪的一位高级经济顾问对路透表示，印度废止大面额纸币带来的负面冲击将持续至明年3月底，但明年经济增长改善应能完全弥补损失。
印度政府的政策智库成员Bibek Debroy周三称，“废钞”行动将会改善财政状况，并敦促政府将额外收入用于公共投资。
印度11月8日意外宣布500与1,000面额的卢比纸币作废，政府希望此举能让民众把非法或未纳税的收入存入银行，从而增加政府税收并激励“影子”经济中的巨额资金进入正规经济。
“对16/17年度第三季和第四季肯定会造成一些负面冲击，但17/18年度产生的正面影响会予以弥补，”Debrgo在接受专访时说，指的是印度到3月止的财年。
多数分析师都预计取消大额钞票短期会损及经济增长，同时印度央行将当前财年经济增长预估调降0.5个百分点至7.1%。
一些分析师已呼吁实施紧急财政刺激，以避免经济大幅减速，但Debroy说，政府应侧重公共投资。
“我不喜欢财政刺激一词，即使在11月8日以前，也存在增加民间和公共部门投资的问题，”他说。
“我们在讨论以创造资产的形式增加公共部门投资。这种需求在11月8日以前就存在。”(完)
(编译 王兴亚/李爽 审校 张明钧/高琦)
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