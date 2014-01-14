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国际财经 | 2014年 1月 14日 星期二 10:59 BJT

印尼禁止镍矿出口 中国含镍生铁行业面临威胁--高管

路透悉尼1月13日 - 澳洲镍矿商Western Areas Ltd(WSA.AX)周一表示，由于印尼实行矿石出口禁令，中国含镍生铁行业的成长面临威胁。

“该禁令将抑制中国含镍生铁工厂的新投资。”Western Areas执行董事Dan Lougher表示。

中国是印尼矿石的最大进口商。镍矿石用于生产含镍生铁，对于不锈钢生产商而言，印尼镍矿石比澳洲和其他地区的高质镍矿石要便宜。

据Lougher称，中国每年消费约85万吨镍，占全球消费量的近一半，其中45万吨来自含镍生铁。

国际镍业研究组织(INSG)表示，过去十年全球镍市场最为明显的一个变化就是，含镍生铁对全球产量做出贡献。

INSG称，用于生产含镍生铁的镍矿石出货额，已经从2005年的几乎为零大增至2011年的50亿美元。

“既然印尼禁令生效，对Western Areas等厂商提供的镍，需求将增加很多。”Lougher说。(完)

(编译 杜明霞；审校 隋芬)

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