印尼禁止镍矿出口 中国含镍生铁行业面临威胁--高管

德国政府将今明两年GDP增长预估上调至1.5%和1.7%--消息人士
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
路透悉尼1月13日 - 澳洲镍矿商Western Areas Ltd(WSA.AX)周一表示，由于印尼实行矿石出口禁令，中国含镍生铁行业的成长面临威胁。
“该禁令将抑制中国含镍生铁工厂的新投资。”Western Areas执行董事Dan Lougher表示。
中国是印尼矿石的最大进口商。镍矿石用于生产含镍生铁，对于不锈钢生产商而言，印尼镍矿石比澳洲和其他地区的高质镍矿石要便宜。
据Lougher称，中国每年消费约85万吨镍，占全球消费量的近一半，其中45万吨来自含镍生铁。
国际镍业研究组织(INSG)表示，过去十年全球镍市场最为明显的一个变化就是，含镍生铁对全球产量做出贡献。
INSG称，用于生产含镍生铁的镍矿石出货额，已经从2005年的几乎为零大增至2011年的50亿美元。
“既然印尼禁令生效，对Western Areas等厂商提供的镍，需求将增加很多。”Lougher说。(完)
(编译 杜明霞；审校 隋芬)
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