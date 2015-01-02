专访：沙特应采取行动遏制油价挫跌--伊朗副外长

路透迪拜1月1日 - 伊朗副外长Hossein Amir Abdollahian对路透表示，全球油价下滑将对中东诸国造成伤害，除非沙特(沙乌地)阿拉伯采取行动扭转油价跌势。

Abdollahian表示沙特面对油价六个月来跌势却无作为是策略性错误，并称他仍冀望沙特将做出反应。

原油期货周三挫至五年半低点，年度跌幅创史上第二大。尽管全球石油供应过剩，且伊朗和委内瑞拉等石油输出国组织(OPEC)部分成员国疾呼减产，以沙特为首的OPEC仍选择维持产量水准不变。[nL3S0UF397]

“油价下跌有几个因素，但在这种情况下，沙特实可采取措施，扮演更积极的角色，”Abdollahian说。

“如果沙特不协助防止油价下挫...将犯下严重错误，会对该地区所有国家造成负面影响，”Abdollahian周三晚间在独家专访中称。

其评论凸显出沙特和伊朗持续的紧绷关系。

Abdollahian表示，伊朗将通过OPEC官员和外交部，与沙特进行更多讨论。他未透露何时可能举行会议的具体细节。

沙特上月表示，纵使非OPEC国家减产，沙特也不会减产来支撑油市。(完)

(编译 张若琪 审校 许娜)

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