专访：意大利评级面临在本月底遭调降的"实质风险"--惠誉

2016年投行大宗商品相关收入减少7% 因石油部门疲弱--调查
路透伦敦2月23日 - 金融业分析机构Coalition周四发表的一篇报告称，去年全球最大的12家投资银行大宗商品相关收入减少7%，主因石油部门疲弱。
路透巴黎1月12日电---评级机构惠誉的主权评级主管David Riley周四表示,意大利评级面临本月底遭调降的"实质风险",纵使该国政府应有能力在市场上融资.
"意大利评级在本月底之前面临遭调降的实质风险,"David Riley在接受路透专访时表示."我们正在评估情势,评估讯息及相关进展,所以这还不是定论...不过意大利评级存在显着的调降风险."
他表示,意大利政府尚可以在目前的高借贷成本下度过几年,但惠誉并不确定经济在高利率之中可以撑上多久的时间,因为企业及消费者支付的利息是追随着政府借贷成本.
"我们的确认为意大利政府有能力可自行筹资,但是成本将会很高."他说.(完)
--编译 李婷仪;审校 王冠中
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